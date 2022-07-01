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Губернатор Курской области сообщил об атаке ВСУ на поселок Теткино

Губернатор Курской области Старовойт: несколько домов повреждены в поселке Теткино из-за действий ВСУ
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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Несколько домов повреждено в приграничном поселке Теткино Курской области в результате действий украинских войск. Об этом сообщил 1 июля губернатор региона Роман Старовойт.

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«Сегодня было неспокойно в окрестностях приграничного поселка Теткино. В результате действий противника незначительные повреждения получили несколько домов мирных жителей. В части из них осколками повреждены окна, на некоторые огороды упали снаряды», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Старовойт также сообщил об отсутствии пострадавших.

29 июня губернатор сообщил о сбитом над регионом украинском беспилотнике.

27 июня Старовойт сообщил, что у хутора Кучеров Беловского района был сброшен боекомплект с беспилотника. В результате незначительно пострадал один из домов на окраине населенного пункта.

17 июня в регионе обстреляли пограничное село Гордеевка, огневая точка была найдена и быстро ликвидирована. В нескольких домах были выбиты стекла. Из жителей никто не пострадал.

30 мая губернатор Курской области предупредил об усилении мер безопасности на границе с Украиной. Туда были направлены дополнительное вооружение, а также личный состав.

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