Три человека погибли после серии хлопков в Белгороде. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как уточняется, количество пострадавших возросло до четырех человек, в их числе один ребенок.

«По пострадавшим: на данный момент четверо, два человека доставлены в больницу: мужчина и ребенок 10 лет. Мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии. Двое людей осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиков оказывается. На данный момент есть информация о трех погибших», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Также он сообщил, что с целью фиксации разрушений в городе будет осуществлен подомовой и поквартирный обход с целью фиксации разрушений. Подрядные организации начнут восстановительные работы.

В ночь с субботы на воскресенье глава региона сообщил о серии хлопков в Белгороде. После произошедшего пять частных домов были полностью разрушены, еще 34 — частично. Также повреждения получили 11 многоквартирных домов, у которых, по словам местных жителей, вылетели стекла.

25 июня в Белгородской области был продлен «желтый» уровень опасности терроризма до 9 июля. Впервые он был введен 11 апреля. С тех пор «желтый» уровень продлевали каждые две недели из-за провокаций с украинской стороны.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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