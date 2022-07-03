Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Северной Кореи обвинил США в превращении Азии в регион НАТО
Общество
После серии хлопков в Белгороде пять частных домов были полностью разрушены
Армия
Героям Донбасса вручили награды в госпитале
Мир
Ливийская армия перешла на сторону протестующих
Мир
Министра экономики ФРГ обвинили в занижении объемов импорта нефти из РФ
Общество
Июльская температура в Москве будет выше климатической нормы
Мир
Google будет удалять данные о местоположении при посещении клиник абортов
Мир
CNN сообщила о планах Трампа объявить в июле об участии в выборах 2024 года
Армия
Российские военные уничтожили группировку диверсантов в лесу Донбасса
Общество
В России празднуют День ГИБДД МВД России
Экономика
Компаниям ФРГ посоветовали приобрести аварийные электрогенераторы из-за нехватки газа
Сюжет:

Три человека погибли после серии хлопков в Белгороде

0
Фото: telegram/RVvoenkor
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три человека погибли после серии хлопков в Белгороде. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как уточняется, количество пострадавших возросло до четырех человек, в их числе один ребенок.

«По пострадавшим: на данный момент четверо, два человека доставлены в больницу: мужчина и ребенок 10 лет. Мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии. Двое людей осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиков оказывается. На данный момент есть информация о трех погибших», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Нелетный состав: какие украинские самолеты сбили ПВО России
Боевая авиация Киева уже не помешает союзным силам, считают военные эксперты

Также он сообщил, что с целью фиксации разрушений в городе будет осуществлен подомовой и поквартирный обход с целью фиксации разрушений. Подрядные организации начнут восстановительные работы.

В ночь с субботы на воскресенье глава региона сообщил о серии хлопков в Белгороде. После произошедшего пять частных домов были полностью разрушены, еще 34 — частично. Также повреждения получили 11 многоквартирных домов, у которых, по словам местных жителей, вылетели стекла.

25 июня в Белгородской области был продлен «желтый» уровень опасности терроризма до 9 июля. Впервые он был введен 11 апреля. С тех пор «желтый» уровень продлевали каждые две недели из-за провокаций с украинской стороны.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022