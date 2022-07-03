Жительница Белгорода рассказала о хлопках в городе

Одна из свидетельниц громких хлопков в Белгороде, местная жительница, рассказала «Известиям», как из-за них утром 3 июля вылетели стекла в окнах ее квартиры.

Пенсионерка поделилась, что была на кухне, когда услышала хлопки и яркие «шары» в небе. Сначала она приняла происходящее за взрывы фейерверков.

«Смотрю, один пролетел шар такой, второй. И себе я говорю: «Вот идиоты! Кто-то шашлыки жарит и пускает ракеты». И третий летит, и как бахнет. Я тогда закричала», — рассказала женщина.

Кухонные окна остались целыми так как были открыты, женщину чудом не ранило осколками. Однако в другой комнате из-за громких звуков лопнули стекла, а с подоконника упали цветы.

Ранее, в ночь с субботы на воскресенье, в районе Белгородской области прозвучали громкие хлопки. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что это могли быть звуки работы систем противовоздушной обороны. Также он рассказал о возгорании в частном доме и троих пострадавших.

25 июня в регионе был продлен «желтый» уровень опасности терроризма до 9 июля. Впервые он был введен 11 апреля. С тех пор «желтый» уровень продлевали каждые две недели из-за провокаций с украинской стороны.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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