Реклама
Прямой эфир
Армия
Героям Донбасса вручили награды в госпитале
Мир
Ливийская армия перешла на сторону протестующих
Мир
Министра экономики ФРГ обвинили в занижении объемов импорта нефти из РФ
Общество
Июльская температура в Москве будет выше климатической нормы
Мир
Google будет удалять данные о местоположении при посещении клиник абортов
Мир
CNN сообщила о планах Трампа объявить в июле об участии в выборах 2024 года
Армия
Российские военные уничтожили группировку диверсантов в лесу Донбасса
Общество
В России празднуют День ГИБДД МВД России
Экономика
Компаниям ФРГ посоветовали приобрести аварийные электрогенераторы из-за нехватки газа
Мир
В результате удара израильских F-16 по Тартусу пострадали два мирных жителя
Мир
Президент Узбекистана ввел в Каракалпакстане режим ЧП до 2 августа
Сюжет:

Жительница Белгорода рассказала о хлопках в городе

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одна из свидетельниц громких хлопков в Белгороде, местная жительница, рассказала «Известиям», как из-за них утром 3 июля вылетели стекла в окнах ее квартиры.

Пенсионерка поделилась, что была на кухне, когда услышала хлопки и яркие «шары» в небе. Сначала она приняла происходящее за взрывы фейерверков.

Лисичанск перешел под контроль союзных сил. Спецоперация 2 июля 2022 года. Онлайн-трансляция
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий».

«Смотрю, один пролетел шар такой, второй. И себе я говорю: «Вот идиоты! Кто-то шашлыки жарит и пускает ракеты». И третий летит, и как бахнет. Я тогда закричала», — рассказала женщина.

Кухонные окна остались целыми так как были открыты, женщину чудом не ранило осколками. Однако в другой комнате из-за громких звуков лопнули стекла, а с подоконника упали цветы.

Ранее, в ночь с субботы на воскресенье, в районе Белгородской области прозвучали громкие хлопки. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что это могли быть звуки работы систем противовоздушной обороны. Также он рассказал о возгорании в частном доме и троих пострадавших.

25 июня в регионе был продлен «желтый» уровень опасности терроризма до 9 июля. Впервые он был введен 11 апреля. С тех пор «желтый» уровень продлевали каждые две недели из-за провокаций с украинской стороны.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022