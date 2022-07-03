Власти Белгородской области назвали причину прогремевших в регионе хлопков

Предположительной причиной хлопков, которые прозвучали в районе Белгородской области, могла стать работа системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он добавил, что в результате инцидента три человека пострадали, произошло возгорание в частном доме.

«Есть трое пострадавших. Их уже доставили в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гладкова.

Ранее, в ночь с субботы на воскресенье, пользователи Сети распространили видеозаписи, на которых можно услышать громкие хлопки и сработавшую из-за них автомобильную сигнализацию.

Гладков выехал на место происшествия. Он подчеркнул, что точные причины произошедшего и иные подробности будут оглашены позже.

25 июня в регионе был продлен «желтый» уровень опасности терроризма до 9 июля. Впервые он был введен 11 апреля. С тех пор «желтый» уровень продлевали каждые две недели из-за провокаций с украинской стороны.

16 мая во время прямой линии в социальной сети «ВКонтакте» Вячеслав Гладков заявил, что в регионе за всё время проведения спецоперации по защите Донбасса от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал 281 дом. В процессе восстановления некоторых из них возникли сложности из-за продолжающихся обстрелов.

12 мая представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на фоне обстрелов ВСУ территории Белгородской области необходимо усилить безопасность всех районов, прилегающих к Украине. Таким образом он прокомментировал обстрел Солохи. Он уточнил, что обо всех остальных мерах, которые необходимо принимать в связи с такими атаками, «могут говорить наши военные».

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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