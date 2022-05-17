В Белгородской области из-за обстрелов со стороны Украины был поврежден 281 дом

В Белгородской области за всё время проведения спецоперации по защите Донбасса от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал 281 дом, из них 126 уже восстановлены. Такое заявление сделал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 16 мая во время прямой линии в социальной сети «ВКонтакте».

«За всё время проведения спецоперации пострадал 281 дом на территории Белгородской области, 126 мы уже успели восстановить», — рассказал Гладков.

Он также рассказал о сложностях с восстановлением поврежденных действиями украинской стороны домов в селе Журавлевка и хуторе Нехотеевка. По его словам, работы по ремонту зданий там сейчас не происходят по причине продолжающихся обстрелов. Как только опасность минует, процесс восстановления зданий возобновится, заверил он.

12 мая представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на фоне обстрелов ВСУ территории Белгородской области необходимо усилить безопасность всех районов, прилегающих к Украине. Таким образом он прокомментировал обстрел Солохи. Он уточнил, что обо всех остальных мерах, которые необходимо принимать в связи с такими атаками, «могут говорить наши военные».

Регионы, граничащие с Украиной, и ранее подвергались обстрелам со стороны украинских военных. Так, 26 и 19 апреля были обстреляны село Головчино Белгородской области, 25 апреля — село Нехотеевка, 14 апреля — села Сподарюшено и Журавлевка этого же региона. Поселок Климово Брянской области также попал под обстрел 14 апреля.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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