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Песков заявил о необходимости усилить меры безопасности из-за обстрелов под Белгородом

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Фото: РЕН ТВ
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В свете обстрелов со стороны ВСУ в Белгородской области нужны дополнительные меры по укреплению безопасности прилегающих к Украине районов РФ. Об этом 12 мая заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Прежде всего это ситуация, которая делает необходимым [принять] дополнительные меры по укреплению безопасности прилегающих к Украине районов», — сказал он, комментируя обстрел села Солохи.

Вопрос провокации: что стоит за ударами ВСУ по российской территории
Военного смысла в обстреле поселков в Брянской и Белгородской областях не было, подчеркивают эксперты

Представитель Кремля также уточнил, что обо всех остальных мерах, которые необходимо принимать в связи с такими атаками, «могут говорить наши военные».

Накануне сообщалось, что служащие Вооруженных сил Украины обстреляли Солохи в Белгородской области из системы залпового огня «Ураган». Огонь был открыт по мирной территории, на которой не находились стратегические объекты. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, погиб один человек, семеро пострадали. Повреждены 17 домовладений и шесть автомобилей.

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.

Регионы, граничащие с Украиной, и ранее подвергались обстрелам со стороны украинских военных. Так, 26 и 19 апреля было обстрелено села Головчино Белгородской области, 25 апреля — село Нехотеевка, 14 апреля — села Сподарюшено и Журавлевка этого же региона. Поселок Климово Брянской области также попал под обстрел 14 апреля.

«Желтый» уровень террористической опасности действует в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Брянской, Курской и в двух районах Воронежской области.

15 апреля в Минобороны России предупредили об усилении ракетных ударов по объектам в Киеве в случае новых обстрелов ВСУ территории РФ.

Обстрелы российской территории со стороны Украины начались в ответ на проведение Россией операции с целью защиты мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Как уточнили в Москве, целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины.

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