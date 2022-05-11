ВСУ обстреляли кассетными снарядами РСЗО «Ураган» село под Белгородом

Служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли село Солохи в Белгородской области из системы залпового огня «Ураган».

По данным «Известий», украинские военные использовали кассетные боеприпасы.

Данный вид снарядов не запрещен для использования в ходе вооруженных противостояний, однако огонь был открыт по мирной территории, на которой не находилось стратегических объектов.

Ранее в среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что количество пострадавших в результате обстрела Солохи выросло до шести. Скончался один человек. Также глава региона опроверг информацию о наличии второго погибшего — 14-летнего мальчика.

По словам Гладкова, население пострадавшего села будет эвакуировано под руководством главы района Владимира Перцева и начальника регионального МЧС Сергея Потапова.

Об обстреле губернатор сообщил 11 мая. Он назвал сложившуюся ситуацию самой тяжелой за всё время обстрелов со стороны Украины. При этом указал, что пожара в населенном пункте после атаки не последовало.

Кроме того, появились кадры с места обстрела села Солохи в Белгородской области. Судя по видео, снаряды попали во дворы жилых домов.

Ранее в это же день в Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 25 мая.