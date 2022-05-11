Один человек погиб и трое ранены в результате обстрела села под Белгородом

Один человек погиб и трое ранены в результате обстрела села Солохи в Белгородской области с украинской стороны. Об этом 11 мая сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«По подтвержденной информации, на данную минуту один человек погиб, умер в машине скорой помощи, и трое раненых, им оказывается вся необходимая помощь», — написал он в своем Telegram-канале.

Гладков назвал сложившуюся ситуацию самой тяжелой за всё время обстрелов со стороны Украины. При этом он указал, что пожара в селе после атаки не последовало.

По данным «Известий», в результате обстрела пострадали восемь человек, из них позднее скончались двое, в том числе ребенок.

Село Солохи в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины ранее в этот день. Изначально сообщалось об одном пострадавшем.

Также 11 мая в Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 25 мая.

5 мая два села в Белгородской области — Журавлевка и Нехотеевка — подверглись обстрелу с украинской стороны. Тогда никто не пострадал. Однако в результате обстрела были повреждены пять домов и линия электропередачи.

19 апреля Гладков рассказал, что со стороны Украины было обстреляно еще одно село региона — Головчино. После атаки в селе оказалось повреждено более 30 домов. Пострадали местные жители.