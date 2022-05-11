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Один человек пострадал при обстреле села под Белгородом со стороны Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Село Солоха в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков 11 мая.

Спецоперация в Донбассе 11 мая. Текстовая трансляция
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«Глава поселения сейчас находится на месте. По докладу, есть один пострадавший, ему уже оказывается вся необходимая медицинская помощь. Есть разрушения. Оперативные службы работают на месте», — написал он в своем Telegram-канале.

При этом, по данным «Известий», пострадали три человека, в том числе ребенок.

Ранее в этот же день в Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 25 мая, который впервые был введен еще месяц.

5 мая два села в Белгородской области — Журавлевка и Нехотеевка — подверглись обстрелу с украинской стороны. Тогда никто не пострадал. Однако в результате обстрела были повреждены пять домов и линия электропередачи.

4 апреля глава администрации Белгородского района Владимир Перцев сообщил, что украинский снаряд прилетел в поле в селе Отрадном. Никаких повреждений зданий и пострадавших нет.

19 апреля Гладков рассказал, что со стороны Украины было обстреляно еще одно село региона — Головчино. После атаки в селе оказалось повреждено более 30 домов. Пострадали местные жители.

14 апреля Гладков также сообщал об обстреле села Сподарюшино в его регионе. В тот же день украинские войска в Белгородской области обстреляли Журавлевку. В результате был ранен мужчина.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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