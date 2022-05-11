Один человек пострадал при обстреле села под Белгородом со стороны Украины

Село Солоха в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков 11 мая.

«Глава поселения сейчас находится на месте. По докладу, есть один пострадавший, ему уже оказывается вся необходимая медицинская помощь. Есть разрушения. Оперативные службы работают на месте», — написал он в своем Telegram-канале.

При этом, по данным «Известий», пострадали три человека, в том числе ребенок.

Ранее в этот же день в Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 25 мая, который впервые был введен еще месяц.

5 мая два села в Белгородской области — Журавлевка и Нехотеевка — подверглись обстрелу с украинской стороны. Тогда никто не пострадал. Однако в результате обстрела были повреждены пять домов и линия электропередачи.

4 апреля глава администрации Белгородского района Владимир Перцев сообщил, что украинский снаряд прилетел в поле в селе Отрадном. Никаких повреждений зданий и пострадавших нет.

19 апреля Гладков рассказал, что со стороны Украины было обстреляно еще одно село региона — Головчино. После атаки в селе оказалось повреждено более 30 домов. Пострадали местные жители.

14 апреля Гладков также сообщал об обстреле села Сподарюшино в его регионе. В тот же день украинские войска в Белгородской области обстреляли Журавлевку. В результате был ранен мужчина.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».