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В Белгородской области продлили «желтый» уровень опасности терроризма

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Фото: ТАСС/Сивков Петр
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«Желтый» уровень террористической опасности продлили в Белгородской области. Об этом 11 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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«До 25 мая на территории Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан», — написал он в своем Telegram-канале.

Впервые повышенный уровень террористической опасности в Белгородской области ввели месяц назад. Губернатор региона объяснил тогда значение уровня «Желтый» относительно введенному режиму. По его словам, «Желтый» уровень позволяет консолидировать усилия власти, силовых структур и населения».

Позже, 25 апреля, действие повышенного уровня террористической опасности был продлен до 10 мая.

Между тем, 6 мая в небе над Белгородом раздались громкие звуки, о которых рассказали жители города. В оперштабе региона объяснили, что звуки обусловлены работой Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Ранее, 3 мая, жители Белгорода распространили в социальных сетях кадры, на которых можно услышать напоминающие громкие хлопки звуки.

27 апреля, мэр Белгорода Антон Иванов рассказал о громких звуках, похожих на хлопки. Они разбудили жителей города ранним утром. в тот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о звуках взрывов в регионе. Позже он уточнил, что произошел пожар на складе боеприпасов под Белгородом.

11 апреля «желтый» уровень террористической опасности был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Брянской, Курской и в двух районах Воронежской области.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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