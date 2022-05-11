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Гладков уточнил данные по пострадавшим при обстреле села ВСУ под Белгородом

Губернатор Белгородской области Гладков: число пострадавших при обстреле села Солохи выросло до шести
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 11 мая со ссылкой на данные Министерства здравоохранения региона, что количество пострадавших в результате обстрела села Солохи силами ВСУ выросло до шести. Погиб один человек. Информацию он разместил в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось о трех раненных.

Кроме того, Гладков опроверг информацию о наличии второго погибшего при обстреле.

«Федеральные Telegram-каналы пишут о еще одном погибшем, 14-летнем мальчике. Сообщаю, что это не так. Мальчик жив и находится в областной больнице. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщается в посте губернатора.

По словам Гладкова, население села Солохи будет эвакуировано в безопасное место под руководством главы района Владимира Перцева и начальника регионального МЧС Сергея Потапова.

Об обстреле села 11 мая сообщил губернатор региона. Он назвал сложившуюся ситуацию самой тяжелой за всё время обстрелов со стороны Украины. При этом указал, что пожара в населенном пункте после атаки не последовало.

Данные о количестве пострадавших разнятся: «Известия» узнали, что в результате обстрела пострадали восемь человек, из них позднее скончались двое, в том числе подросток.

Кроме того, появились кадры с места обстрела села Солохи в Белгородской области. Судя по видео, снаряды попали во дворы жилых домов.

Ранее в это же день в Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 25 мая.

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