Нелетный состав: какие украинские самолеты сбили ПВО России

Российские ВКС и ПВО активно очищают небо над Украиной. С начала месяца уничтожено 19 киевских самолетов, три вертолета и 141 беспилотник. Только 15 июня силы противовоздушной обороны сбили штурмовик Су-25 воздушных сил Украины и шесть БПЛА. На счету летчиков и операторов ПВО РФ не только истребители и штурмовики, но и самолеты военно-транспортной авиации, которые доставляли иностранное оружие. Военные эксперты отмечают, что боевой авиации у Киева осталось немного, и она вряд ли чем-то сможет помешать союзным силам.

Сбитые самолеты

С начала июня российскими подразделениями ПВО и истребительной авиацией сбито девять штурмовиков Су-25, восемь истребителей МиГ – 29, два вертолета Ми-8 и один Ми-24. Также воздушные силы Украины лишились двух самолетов военно-транспортной авиации — одного Ан-26 и еще одного небесного «грузовика» не названной модели. По данным российского военного ведомства, они перевозили вооружение и военную технику западного производства. Оба были сбиты в районе Одессы.

15 июня продолжилось уничтожение украинской военной авиации и инфраструктуры.

— Высокоточными ракетами воздушного базирования в Николаевской области на военном аэродроме «Вознесенск» уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины , — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Нелетный состав_1 МиГ-29 воздушных сил Украины Фото: commons.wikimedia.org

Это был второй удар с начала месяца по наземной инфраструктуре украинских воздушных сил. 10 июня ракетами была поражена авиационная техника на военном аэродроме Днепр.

В течение суток российские подразделения ПВО сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины, шесть беспилотных летательных аппаратов и 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган», уточнили в Минобороны России 15 июня.

Всего же с начала специальной военной операции, по данным российского военного ведомства, Киев потерял 203 самолета, 131 вертолет, 1211 беспилотников.

Нелетный состав_4 Вертолет Ми-8 воздушных сил Украины Фото: commons.wikimedia.org

Украинские воздушные силы в ходе специальной военной операции ничем себя не проявили , рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— За воздушными силами Украины не было замечено подвигов, — отметил он. — В воздушных боях российские ВКС не потеряли ни одного самолета. Наши летчики в ходе специальной военной операции били украинских. Два наших пилота получили звание Героя России за воздушные бои — это о многом говорит.

По словам эксперта, сейчас украинские воздушные силы не представляют большой угрозы.

— В боевых вылетах в основном участвуют штурмовики Су-25, — объяснил он. — У Киева есть некоторое количество истребителей, фронтовых бомбардировщиков Су-24 либо не осталось, либо их придерживают на «черный день». Ждать серьезных поставок из США или Европы не приходится.

По словам эксперта, назвать хоть одну успешную операцию украинских авиаторов нельзя — они не смогли помочь окруженным в Мариуполе и не отличились и при попытке вернуть себе остров Змеиный.

Нелетный состав_2 Су-25 воздушных сил Украины Фото: commons.wikimedia.org

— Самый известный для меня факт использования боевых самолетов Киевом — это удар по Луганской администрации еще в 2014 году, во время которого погибли мирные люди. Наверное, только он останется в истории , — считает Дмитрий Болтенков.

Специальная военная операция показала, что эффективная авиация — дорогостоящая вещь, напомнил эксперт.

— И не каждая страна может поддерживать ее на должном уровне, — отметил он. — Обучение пилотов, поддержание состояния боевой части, ее модернизация и боекомплекты стоят очень дорого, и экономить на этом нельзя. Но Киев не хотел тратить деньги на авиацию. В итоге, все их боевые самолеты — это советское наследие. Пока они дружили с Россией, самолеты худо-бедно ремонтировались, но потом — не поддерживались на должном уровне.

Отсутствие успехов, по словам эксперта, Киев попытался заменить мифом о «Призраке Киева» — летчике, якобы сбившем 40 российских самолетов.

— Это была неудачная попытка подбодрить свой народ, — считает Дмитрий Болтенков. — Пиар на Украине вообще стал второй реальностью.

Больницы как опорные пункты

ВФУ продолжают использовать в военных целях медицинские учреждения, сообщил 15 июня начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Казармы, огневые позиции и склады боеприпасов оборудованы в корпусах поликлиники Нью-Йорка, а также в здании больницы и станции скорой помощи Доброполья. На прилегающей к медицинским объектам территории размещены бронетехника, артиллерия, РСЗО, минометы и крупнокалиберные пулеметы.

В Харькове на территории городской больницы № 28 размещены артиллерийские орудия и РСЗО.

В Одессе в зданиях госпиталя № 41 и больницы № 11, а также в корпусах поселковой больницы Доброславля Одесской области оборудованы огневые позиции, склады боеприпасов и вооружения.

— Такие действия украинских властей на подконтрольных территориях в условиях риска ухудшения эпидемиологической ситуации создают дополнительную угрозу жизни и здоровью мирных граждан и фактически лишают их возможности получать своевременную медицинскую помощь, — отметил Михаил Мизинцев.

Американские гаубицы

Российские войска 15 июня продолжили наносить удары по военным объектам Украины. Высокоточными ракетами «Калибр» в районе Золочева Львовской области уничтожен склад боеприпасов к переданным Украине странами НАТО иностранным образцам вооружений, в том числе к 155-мм гаубицам М777, сообщили в российском военном ведомстве.

— В районах железнодорожных станций Доброполье, Покровск ДНР и Орловщина Днепропетровской области уничтожено большое количество вооружения и военной техники из США и европейских стран, доставленных для украинской группировки на Донбассе, — заявил Игорь Конашенков.

Также уничтожены радиолокационная станция контроля воздушного пространства, зенитный комплекс «Бук-М1», склады боеприпасов, два пункта управления вооруженных формирований Украины и узел связи.

Нелетный состав_3 ЗРК «Бук-М1» вооруженных формирований Украины Фото: commons.wikimedia.org

Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация нанесла удары по 24 районам сосредоточения живой силы и военной техники.

— В результате было уничтожено более 300 националистов, станция радиоэлектронной борьбы, десять танков и других бронированных машин, три установки РСЗО «Град», 18 специальных автомобилей, три минометных расчета и 11 орудий полевой артиллерии, в том числе четыре 155-мм гаубицы М777, — уточнил Игорь Конашенков.

Ракетные войска и артиллерия поразили 313 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 43 пункта управления подразделений, а также 62 огневых позициях артиллерийских подразделений противника, добавили в Минобороны. Всего с начала проведения СВО уничтожены 203 самолета, 131 вертолет, 1211 беспилотных летательных аппаратов, 339 зенитных ракетных комплексов, 3558 танков и других боевых бронированных машин, 524 установки реактивных систем залпового огня, 1958 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3623 единицы специальной военной автомобильной техники.

Не допустил потерь

15 июня орденом Жукова был награжден 239-й танковый полк 90-й танковой дивизии Центрального военного округа. В указе президента России сказано, что награда была вручена «за массовый героизм, отвагу и мужество, проявленные личным составом полка в ходе выполнения боевых задач».

В Минобороны России рассказали о других военнослужащих, проявивших в бою мужество и самоотверженность.

Сапер рядовой Артем Гончаров вел инженерную разведку дорог, по которым предстояло пройти российским войскам. На одной из них он обнаружил несколько самодельны взрывных устройств, подразделение приступило к разминированию. Артем лично обезвредил пять вражеских мин и фугасов.

Рядовой Гончаров не раз прокладывал маршруты для российских войск, часто это приходилось делать под обстрелами. Его работа обеспечила быстрое продвижение российских войск без потерь среди личного состава и техники , отметили в Минобороны.

Нелетный состав_5 Танк Т-72БЗ ВС РФ на улице украинского города Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Механик отделения спутниковой связи ефрейтор Александр Клюкин участвовал в составе воздушного тактического десанта в операции по освобождению стратегически важного аэродрома. Десантников высадили с вертолета Ми-8 и они тут же вступили в бой.

— Взвод, в котором действовал Александр, уничтожил дежурные огневые средства и скрытые позиции ПЗРК, выбил противника с оборонительных позиций и блокировал подразделение охраны аэродрома, — рассказали в российском военном ведомстве.

В течение двух суток противник неоднократно пытался всеми возможными силами вернуть аэродром под свой контроль, обстреливал его крупнокалиберной артиллерией. Во время боев Александр Клюкин не раз налаживал поврежденную аппаратуру, обеспечив устойчивую радиосвязь десантникам. Огнем из стрелкового оружия он уничтожил более десяти националистов.

Командир отделения управляемого минирования сержант Александр Лебедев обнаружил диверсионно-разведывательную группу вооруженных формирований Украины. Быстро сориентировавшись, Александр принял единственное верное решение — внезапно атаковал противника. Украинские диверсанты попытались оказать сопротивление, но под напором сапёров-десантников начали отступать. В ходе боя сержант Лебедев лично уничтожил шестерых диверсантов, не допустив потерь в своем подразделении.

Благодаря наблюдательности, умелым действиям и отваге сержанта была предотвращена попытка окружения и уничтожения всего подразделения сапёров, а также созданы условия для последующего наступления, отметили в военном ведомстве.