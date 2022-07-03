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После серии хлопков в Белгороде пять частных домов были полностью разрушены

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Фото: telegram/Gleb Dudkin
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Пять частных домов были полностью разрушены после серии прогремевших в Белгороде хлопков. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как уточняется, частичные разрушения были зафиксированы в 11 многоквартирных домах, расположенных по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова.

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«А также не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушено частично, из них пять полностью», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале главы регионального правительства.

Гладков добавил, чтоегодня подрядные организации проведут все необходимые замеры и начнут восстановительные работы.

«Буду снимать с контроля жилые дома только тогда, когда будет получена расписка от жителей, что все восстановлено и претензий к качеству нет», — заверил он.

В ночь с субботы на воскресенье глава региона сообщил о серии хлопков в Белгороде. После произошедшего пять частных домов были полностью разрушены, еще 34 — частично. Также повреждения получили 11 многоквартирных домов, у которых, по словам местных жителей, вылетели стекла.

25 июня в Белгородской области был продлен «желтый» уровень опасности терроризма до 9 июля. Впервые он был введен 11 апреля. С тех пор «желтый» уровень продлевали каждые две недели из-за провокаций с украинской стороны.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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