Захарова пообещала, что Киеву не поздоровится при продолжении провокаций

Киеву и его западным кураторам не поздоровится, если провокации на территории РФ продолжатся. Об этом в воскресенье, 3 июля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы до сих пор воздерживаемся от таких шагов, но будем очень внимательно следить за развитием ситуации. Тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжения провокаций им не поздоровится», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24».

Она подчеркнула, что данные действия киевского режима, скорее всего, подсказаны западными кураторами.

«Делается это для того, чтобы подтолкнуть нас к нанесению ответных ударов подобного рода, а потом еще больше раскручивать антироссийскую истерию», — отметила Захарова.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что цель киевского режима — нанесение ударов неуправляемым оружием по жилым кварталам городов.

В ночь на 3 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили три баллистические ракеты «Точка-У» с кассетными боеприпасами в сторону Белгорода и беспилотники Ту-143 «Рейс» в сторону Курска. Как сообщили в Минобороны РФ, российские средства ПВО предотвратили удары.

Однако в результате поражения ракет обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков при ночном обстреле четыре человека погибли, еще четверо получили ранения.

Кроме того, пять частных домов полностью разрушены, не менее 39 — частично. Также повреждения получили 11 многоквартирных домов, у которых, по словам местных жителей, вылетели стекла.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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