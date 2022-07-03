ПВО РФ уничтожила выпущенные Украиной в сторону Белгорода ракеты «Точка-У»

Украинская сторона нанесла удар по Белгороду ракетами «Точка-У», а также беспилотниками Ту-143 «Рейс» по Курску. Об этом 3 июля заявила пресс-служба Минобороны РФ.

«Сегодня ночью с 03:00 до 03:30 по мск киевским режимом был совершен преднамеренный удар баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что российскими средствами ПВО все три запущенные по Белгороду ракеты были уничтожены в воздухе. В результате поражения украинских ракет, обломки одной из них упали на жилой дом в городе, уточнили в Минобороны РФ.

Также на подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата.

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