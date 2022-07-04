Новое правительство Херсонской области начнет работу 5 июля

Вновь сформированное правительство Херсонской области начнет работу со вторника, 5 июля, военно-гражданская администрация (ВГА) также продолжает работу. Об этом сообщил в понедельник, 4 июля, замглавы ВГА Кирилл Стремоусов.

Глава ВГА Владимир Сальдо останется руководителем региона после формирования нового правительства, добавил он.

«[Правительство] приступает к работе с завтрашнего дня. Военно-гражданская администрация остается, работаем, регулируем все вопросы. Просто всё структурируется, мы хотим подтвердить, что здесь Россия формируется полным ходом», — сказал замглавы ВГА.

По его словам, органы власти в регионе будут сформированы «по канонам» РФ. Таким образом в Херсонской области надеются «навести порядок и двигаться по направлению [для вступления] в Российскую Федерацию».

Ранее в этот день Сальдо рассказал о создании правительства Херсонской области, посты в котором будут занимать не только уроженцы области, но и профессиональные управленцы из России. Он также сообщил, что правительство Херсонской области возглавил бывший первый вице-премьер Калининградской области Сергей Елисеев. Зампредом по вопросам сельского хозяйства стал уроженец Херсонской области, бывший депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Алексей Ковалев. На пост главы минобрнауки области был назначен Михаил Родиков, в прошлом работавший заместителем главы администрации городского округа Кашира Московской области.

Ранее , 29 июня, сообщалось, что деятельность правоохранительных органов на территории Херсонской области будет осуществляться в соответствии с российскими законами.

Тогда же Стремоусов заявил, что область готовится к референдуму о присоединении к России. Он отметил, что регион примет решение и станет полноценным субъектом РФ.

В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России. В настоящее время в регионе уже стартовал процесс выдачи паспортов РФ. Также отмечалось, что референдум в Херсонской области по вхождению в состав России планируется провести в 2022 году.

С 1 мая регион ввел в обращение рубли. На время переходного периода, который составит около четырех месяцев, здесь будут в обращении и рубль, и гривна, после чего расчеты будут осуществляться уже полностью в рублях. Также с начала мая операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки присоединились к российскому интернету, после того как Киев отключил связь в приграничных областях.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионе сформирована военно-гражданская администрация, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

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