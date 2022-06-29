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Органы правопорядка будут работать в Херсоне по российским законам
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Органы правопорядка будут работать в Херсоне по российским законам

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Фото: РИА Новости
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Деятельность правоохранительных органов на территории Херсонской области будет осуществляться в соответствии с российскими законами.

Соответствующий указ был подписан 29 июня главой военно-гражданской администрации (ВГА) Владимиром Сальдо.

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«Организовано оповещение населения о полномочиях правоохранительных органов и ответственности за невыполнение их требований. Регулирование осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уголовным кодексом Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале ВГА.

Согласно указу, на территории республики действуют федеральные законы «О полиции», «Об оперативно-разыскной деятельности», Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Уголовно-исполнительный кодекс РФ и прочие нормативные акты.

29 июня замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов сообщил, что область готовится к референдуму о присоединении к России. Он отметил, что регион примет решение и станет полноценным субъектом РФ.

28 июня в Херсонской области заработал российский ЗАГС. В Министерстве юстиции РФ отметили, что жители могут обращаться для регистрации рождения, заключения или расторжения брака, получения свидетельства о смерти и других услуг.

С 1 мая регион ввел в обращение рубли. На время переходного периода, который составит около четырех месяцев, здесь будут в обращении и рубль, и гривна, после чего расчеты будут осуществляться уже полностью в рублях. Также с начала мая операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки присоединились к российскому интернету, после того как Киев отключил связь в приграничных областях.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионе сформирована военно-гражданская администрация, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

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