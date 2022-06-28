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В Херсоне заработал российский ЗАГС

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Фото: Global Look Press/dpa/Silas Stein
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Российский ЗАГС начал работать в Херсоне, сообщили во вторник, 28 июня, в Министерстве юстиции РФ.

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В ведомстве отметили, что с 28 июня жители Херсонской области могут обратиться в ЗАГС для регистрации рождения, заключения или расторжения брака, получения свидетельства о смерти и других услуг.

В министерстве также указали, что жители Херсона смогут получить свидетельства о государственной регистрации российского образца. При этом за получением большинства таких услуг могут обратиться, в том числе лица, которые еще не получили гражданство РФ.

В Минюсте добавили, что в дальнейшем планируется увеличение количества отделов ЗАГС.

21 июня глава военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется провести этой осенью.

Вместе с тем Стремоусов указал на то, что в Херсонской области также налаживается социально-экономическое благополучие, запускаются различные предприятия, банковская система. Кроме того, зарплаты, социальные пособия и пенсии уже выплачиваются в рублях.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи гражданства РФ жителям Запорожской и Херсонской областей.

7 мая Стремоусов отметил, что Херсонская область будет максимально интегрироваться в состав РФ. До этого, 28 апреля, он исключил возвращение региона обратно под контроль Украины.

Херсонская область была полностью освобождена в середине марта.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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