В Херсоне заработал российский ЗАГС
Российский ЗАГС начал работать в Херсоне, сообщили во вторник, 28 июня, в Министерстве юстиции РФ.
В ведомстве отметили, что с 28 июня жители Херсонской области могут обратиться в ЗАГС для регистрации рождения, заключения или расторжения брака, получения свидетельства о смерти и других услуг.
В министерстве также указали, что жители Херсона смогут получить свидетельства о государственной регистрации российского образца. При этом за получением большинства таких услуг могут обратиться, в том числе лица, которые еще не получили гражданство РФ.
В Минюсте добавили, что в дальнейшем планируется увеличение количества отделов ЗАГС.
21 июня глава военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется провести этой осенью.
Вместе с тем Стремоусов указал на то, что в Херсонской области также налаживается социально-экономическое благополучие, запускаются различные предприятия, банковская система. Кроме того, зарплаты, социальные пособия и пенсии уже выплачиваются в рублях.
25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи гражданства РФ жителям Запорожской и Херсонской областей.
7 мая Стремоусов отметил, что Херсонская область будет максимально интегрироваться в состав РФ. До этого, 28 апреля, он исключил возвращение региона обратно под контроль Украины.
Херсонская область была полностью освобождена в середине марта.
Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса.
Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.
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