Назван состав правительства Херсонской области

Глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о создании правительства Херсонской области, сообщает официальный Telegram-канал. Посты в новом правительстве будут занимать не только уроженцы области, но и профессиональные управленцы из России.

Правительство Херсонской области возглавил бывший первый вице-премьер Калининградской области Сергей Елисеев. Он проходит обучение в Высшей школе государственного управления. Работа в приграничном регионе дала Елисееву необходимую практику взаимодействия с федеральными органами власти, в том числе — с силовыми структурами.

Зампердом по вопросам сельского хозяйства стал уроженец Херсонской области, бывший депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Алексей Ковалев. Оставшийся в Херсоне после прибытия ВС РФ, Украина обвинила Ковалева в сотрудничестве с Россией, он был исключен из партии. Позднее, 30 июня, на Ковалева было совершено покушение, его автомобиль был взорван украинской диверсионной группой.

На пост главы Минобрнауки области был назначен Михаил Родиков, в прошлом работавший заместителем главы администрации городского округа Кашира Московской области, а до этого был учителем. Кроме того, Родиков три года возглавлял департамент образования в Севастополе, что также позволило получить ему необходимые управленческие навыки.

«Это не временная, не военная, не какая-то промежуточная администрация, а полноценный орган власти. То, что в состав этого правительства входят не только херсонцы, но и российские управленцы, предельно ясно говорит о направлении будущего Херсонской области. Это направление — в Россию», — цитирует Сальдо Telegram-канал ВГА.

Ранее , 29 июня, сообщалось, что деятельность правоохранительных органов на территории Херсонской области будет осуществляться в соответствии с российскими законами.

28 июня в Херсонской области заработал российский ЗАГС. В Министерстве юстиции РФ отметили, что жители могут обращаться для регистрации рождения, заключения или расторжения брака, получения свидетельства о смерти и других услуг.

С 1 мая регион ввел в обращение рубли. На время переходного периода, который составит около четырех месяцев, здесь будут в обращении и рубль, и гривна, после чего расчеты будут осуществляться уже полностью в рублях. Также с начала мая операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки присоединились к российскому интернету, после того как Киев отключил связь в приграничных областях.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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