Херсонский политик Ковалев сообщил о совершенной против него диверсии
Херсонский политик и бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Ковалев в четверг, 30 июня, сообщил о совершенной против него диверсии. По его словам, за диверсией стоят украинские спецслужбы.
«В отношении меня, по моему мнению, была совершена диверсия специальными службами Украины в отношении гражданина Украины. Я жив, здоров и планирую приступить к своим прямым функциональным обязательствам с понедельника», — сказал он.
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