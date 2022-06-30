Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава нацразведки США назвала маловероятным перемирие между Украиной и РФ
Общество
В Россию прибыли свыше 2,2 млн беженцев с Украины и из Донбасса
Мир
Премьер Болгарии снял с себя ответственность за высылку российских дипломатов
Мир
В Запорожской области допустили расследование МАГАТЭ по ситуации на АЭС
Общество
Умер ректор Высшей школы сценических искусств Полянкин
Наука
Рогозин сообщил о начале отбора космонавтов из Белоруссии для полета на МКС
Мир
Испытания гиперзвуковой ракеты в США прошли неудачно
Мир
Фареры разозлили Британию отказом разорвать соглашение с Россией о рыболовстве
Мир
Из порта в Бердянске вышло первое судно с зерном
Мир
В Совбезе усомнились в наличии стратегического мышления у лидеров США и Европы
Экономика
В бундестаге сочли санкции против России помехой немецкому бизнесу

Херсонский политик Ковалев сообщил о совершенной против него диверсии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Херсонский политик и бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Ковалев в четверг, 30 июня, сообщил о совершенной против него диверсии. По его словам, за диверсией стоят украинские спецслужбы.

«В отношении меня, по моему мнению, была совершена диверсия специальными службами Украины в отношении гражданина Украины. Я жив, здоров и планирую приступить к своим прямым функциональным обязательствам с понедельника», — сказал он.

Новость дополняется.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022