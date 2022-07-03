Шойгу доложил Путину об освобождении Луганской Народной Республики

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 3 июля сообщила пресс-служба Минобороны.

По заявлению Шойгу, в результате успешных боевых действий Вооруженными силами РФ совместно с подразделениями народной милиции ЛНР установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 кв. км, добавили в Минобороны РФ.

Ранее в этот день российское оборонное ведомство сообщило, что украинская группировка войск полностью заблокирована в «лисичанском котле». Также стало известно, что за двое суток в районе Лисичанска сдались в плен 38 украинских военных, большую часть которых составляют насильно мобилизованные местные жители.

Накануне военный корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал о водружении красного знамени местными жителями в центре Лисичанска. Его привезли бойцы 2-го армейского корпуса.

Лисичанск стал последним городом ЛНР, который занимали украинские военные. 2 июля жители населенного пункта вышли на улицу, чтобы встретить союзные войска.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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