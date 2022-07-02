Жители Лисичанска с радостью встречают союзные войска

Жители Лисичанска вышли на улицу и встречают союзные войска. На месте событий 2 июля находится корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Богат показал, как сейчас выглядят улицы города.

Ранее в этот день помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев, сейчас союзные силы ЛНР и РФ работают по пяти направлениям — со стороны Приволья, Новодружевска, Северодонецка, Малорязанцева и Белой Горы. Они приступили к освобождению Лисичанска.

Ранее в этот день глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что союзные войска находятся в центре Лисичанска. Он уточнил, что подразделение «Ахмат» совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР зачищают город от «возможных бандеровцев, спрятавшихся в строениях, и от минно-взрывных устройств».

За прошедшие трое суток российской армии удалось взять под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахту «Матросская», желатиновый завод и населенный пункт Тополевка.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой Народной Республики и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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