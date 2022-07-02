Бойцы РФ и ЛНР приступили к освобождению Лисичанска с пяти направлений

Российские военные и бойцы Луганской Народной Республики (ЛНР) приступили к освобождению Лисичанска. Как 2 июля рассказал «Известиям» помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев, сейчас союзные силы работают по пяти направлениям — со стороны Приволья, Новодружевска, Северодонецка, Малорязанцева и Белой горы.

По его словам, гарнизон вооруженных сил Украины (ВСУ) в Лисичанске полностью взят в окружение, и у него нет шансов бежать из города.

Ранее в этот день глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что союзные войска находятся в центре Лисичанска. Он уточнил, что подразделение «Ахмат» совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР зачищают город от «возможных бандеровцев, спрятавшихся в строениях, и от минно-взрывных устройств».

Как отметил глава региона, союзные силы применяют новые техники штурма городских кварталов, что дает отличные результаты.

Подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко, в свою очередь, заявил, что докладов всех участвующих в операции командиров пока нет, поэтому говорить о полном освобождении города преждевременно.

До этого Кадыров сообщил, что Лисичанск полностью окружен. Тогда он предположил, что в ближайшее время российские войска начнут полномасштабное наступление на населенный пункт.

За прошедшие трое суток российской армии удалось взять под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахту «Матросская», желатиновый завод и населенный пункт Тополевка.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой Народной Республики и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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