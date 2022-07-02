Кадыров сообщил о полном окружении Лисичанска войсками России

Город Лисичанск в Луганской Народной Республике (ЛНР) полностью окружен. В ближайшее время российские войска начнут полномасштабное наступление на населенный пункт. Об этом 2 июля сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Капкан захлопнулся, Лисичанск полностью окружен союзными войсками. Противнику деваться некуда, поскольку все въезды и выезды из города перекрыты», — указал Кадыров в своем Telegram-канале.

В представительстве милиции ЛНР также подтвердили, что Лисичанск полностью взят в окружение, а группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) лишена возможности покинуть город.

Кадыров указал, что прорвать плотное кольцо окружения националистам не удастся, даже если они для этого очень постараются.

«Крысы в лице националистов загнаны в угол, осталось лишь навести финальные штрихи. Есть задача — последует ее молниеносное выполнение. Так уж устроен порядок в рядах наших бойцов», — отметил глава Чечни.

Ранее в этот день сообщалось, что группировка российских войск «О» («Отважные») заняла населенный пункт Золотаревка и теперь готовится взять под контроль Белогоровку, что необходимо для полного окружения Лисичанска. Таким образом, войскам остается пройти еще около 6 км для полного взятия ЛНР под контроль. На данный момент в Луганской Народной Республике освобождена почти вся территория, за исключением только Лисичанска.

Также в субботу помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил, что более 2 тыс. представителей территориальной обороны националистов Украины остались в окруженном Лисичанске, защищая иностранных наемников.

30 июня Киселев сообщал о контроле союзных сил над 50% территории Лисичанска. По его словам, до полного освобождения города остались считаные дни.

1 июля посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что северные окраины Лисичанска находятся под полным контролем союзных сил Луганской Народной Республики и РФ. Он также добавил, что в городе вторые сутки продолжаются боевые действия. По словам посла, наступление ведется с четырех сторон.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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