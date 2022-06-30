Союзные силы ЛНР и РФ взяли под контроль 50% Лисичанска

Силы России и Луганской Народной Республики (ЛНР) контролируют уже половину города Лисичанск. Об этом в четверг, 30 июня, заявил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев, подтвердив тем самым ранее появившуюся информацию о контроле над 50% территории города.

«Безусловно, это достоверная информация, мы контролируем город с северной и южной стороны, а также с восточной. Наши подразделения врезались в город, уже жилые застройки», — сказал Киселев в эфире Первого канала.

По его словам, до полного освобождения города остались считаные дни. При этом он не исключил, что в дальнейшем вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут наносить удары по Лисичанску из других городов.

Ранее в этот день посол республики в РФ Родион Мирошник сообщил о том, что Вооруженные силы России и ЛНР установили контроль над НПЗ Лисичанска. Он также подчеркнул, что все значимые пути в Лисичанск и из него контролируют военнослужащие России и Луганской Народной Республики. Перекрыта в том числе трасса Лисичанск – Артемовск. Помимо этого завершены мероприятия по зачистке промзоны и окружающих застроек в районе Лисичанского завода резинотехнических изделий (РТИ).

Как рассказал «Известиям» 30 июня бизнесмен, председатель совета директоров группы компаний «Маршал» (Луганская Народная Республика) Сергей Горохов, освобождение НПЗ в Лисичанске имеет большое значение для региона. Теперь завод сможет полностью обеспечивать нефтепродуктами не только Донбасс, но и освобожденные территории Украины.

Лисичанск стал последним форпостом украинских боевиков в регионе. В ЛНР отмечали, что если войска украинских формирований перейдут из Лисичанска в сторону Северска, то на этом будет поставлена точка в операции по освобождению республики.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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