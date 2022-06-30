Луганский бизнесмен рассказал о значении освобожденного НПЗ в Лисичанске

Лисичанский нефтеперерабатывающий завод сможет полностью обеспечивать нефтепродуктами не только Донбасс, но и освобожденные территории Украины. Об этом в четверг, 30 июня, рассказал «Известиям» бизнесмен, председатель совета директоров группы компаний «Маршал» (Луганская Народная Республика) Сергей Горохов.

«Лисичанский нефтеперерабатывающий завод был вторым по мощности НПЗ Украины. Производственная мощность предприятия на момент его консервации составляла около 7 млн т нефти в год. Причем на момент распада СССР Лисичанский НПЗ перерабатывал более 20 млн т нефти в год», — указал он.

Как напомнил бизнесмен, завод остановили в 2012 году в результате «заигрывания» президента Януковича с Евросоюзом: с увеличением ввозных пошлин на нефть из России на Украину производить нефтепродукты на Лисичанском НПЗ стало нерентабельно. Луганский предприниматель добавил, что уже тогда делалось всё, чтобы отдать украинский рынок Западу, а принадлежащие российским компаниям предприятия закрыть.

В 2014 году НПЗ в Лисичанске впервые сильно пострадал из-за обстрела украинскими силовиками, причем, по словам Горохова, военной необходимости в этом не было. Главным же бенефициаром уничтожения предприятия был собственник Кременчугского НПЗ Игорь Коломойский, подчеркнул бизнесмен. На тот момент ущерб НПЗ оценивался в $140 млн.

«После освобождения завода на него зайдут специалисты из ЛНР и РФ и дадут точную оценку повреждениям и перспективам восстановления. Мое мнение — Лисичанский НПЗ целесообразно восстанавливать. Во-первых, это градообразующее предприятие для Лисичанска», — рассказал Горохов.

Помимо этого, предприятие было единственным на Украине центром переработки нефти, имевшим целых три входящих магистральных нефтепровода, а также железнодорожную ветку. Частично эта инфраструктура уничтожена, однако восстанавливать производственные мощности проще, чем создавать с нуля, добавил предприниматель.

«Кроме того, Лисичанский НПЗ, который до госпереворота оценивался в $250-300 млн, сможет полностью обеспечивать нефтепродуктами не только Донбасс, но и освобожденные территории Украины. <…> Потребности ЛНР и ДНР с учетом масштабов промышленности очень большие, поэтому после освобождения от украинской оккупации Лисичанский НПЗ может получить шанс на восстановление», — заключил бизнесмен.

О том, что Вооруженные силы России и ЛНР установили контроль над НПЗ Лисичанска, ранее в этот день сообщил посол республики в РФ Родион Мирошник. Он подчеркнул, что все значимые пути в Лисичанск и из него контролируют военнослужащие России и Луганской Народной Республики. Перекрыта в том числе трасса Лисичанск – Артемовск.

Мирошник также сообщил, что в районе Лисичанского завода резино-технических изделий (РТИ) завершены мероприятия по зачистке промзоны и окружающих застроек. Противник предпринимал попытки покинуть Лисичанск в северо-западной части города, однако эти попытки не обернулись успехом.

28 июня офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко назвал Лисичанск последним форпостом украинских боевиков в регионе. Он сообщил, что на тот момент было освобождено 98% территории республики.

26 июня Мирошник сообщил о продвижении сил ЛНР с юга в сторону Лисичанска и пребывании их в промзоне. 25 июня стало известно, что союзные войска ЛНР и РФ освободили завод и шахту в городе. 24 июня в Минобороны России сообщили о блокировке Лисичанска с юга. При блокировании города с юга было также освобождено 11 населенных пунктов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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