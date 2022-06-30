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Луганский бизнесмен рассказал о значении освобожденного НПЗ в Лисичанске

Луганский бизнесмен Горохов: освобожденный Лисичанский НПЗ сможет обеспечивать нефтепродуктами весь Донбасс
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Лисичанский нефтеперерабатывающий завод сможет полностью обеспечивать нефтепродуктами не только Донбасс, но и освобожденные территории Украины. Об этом в четверг, 30 июня, рассказал «Известиям» бизнесмен, председатель совета директоров группы компаний «Маршал» (Луганская Народная Республика) Сергей Горохов.

Лисичанский НПЗ перешел под контроль ЛНР. Спецоперация 30 июня 2022 года. Онлайн-трансляция
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«Лисичанский нефтеперерабатывающий завод был вторым по мощности НПЗ Украины. Производственная мощность предприятия на момент его консервации составляла около 7 млн т нефти в год. Причем на момент распада СССР Лисичанский НПЗ перерабатывал более 20 млн т нефти в год», — указал он.

Как напомнил бизнесмен, завод остановили в 2012 году в результате «заигрывания» президента Януковича с Евросоюзом: с увеличением ввозных пошлин на нефть из России на Украину производить нефтепродукты на Лисичанском НПЗ стало нерентабельно. Луганский предприниматель добавил, что уже тогда делалось всё, чтобы отдать украинский рынок Западу, а принадлежащие российским компаниям предприятия закрыть.

В 2014 году НПЗ в Лисичанске впервые сильно пострадал из-за обстрела украинскими силовиками, причем, по словам Горохова, военной необходимости в этом не было. Главным же бенефициаром уничтожения предприятия был собственник Кременчугского НПЗ Игорь Коломойский, подчеркнул бизнесмен. На тот момент ущерб НПЗ оценивался в $140 млн.

«После освобождения завода на него зайдут специалисты из ЛНР и РФ и дадут точную оценку повреждениям и перспективам восстановления. Мое мнение — Лисичанский НПЗ целесообразно восстанавливать. Во-первых, это градообразующее предприятие для Лисичанска», — рассказал Горохов.

Помимо этого, предприятие было единственным на Украине центром переработки нефти, имевшим целых три входящих магистральных нефтепровода, а также железнодорожную ветку. Частично эта инфраструктура уничтожена, однако восстанавливать производственные мощности проще, чем создавать с нуля, добавил предприниматель.

«Кроме того, Лисичанский НПЗ, который до госпереворота оценивался в $250-300 млн, сможет полностью обеспечивать нефтепродуктами не только Донбасс, но и освобожденные территории Украины. <…> Потребности ЛНР и ДНР с учетом масштабов промышленности очень большие, поэтому после освобождения от украинской оккупации Лисичанский НПЗ может получить шанс на восстановление», — заключил бизнесмен.

О том, что Вооруженные силы России и ЛНР установили контроль над НПЗ Лисичанска, ранее в этот день сообщил посол республики в РФ Родион Мирошник. Он подчеркнул, что все значимые пути в Лисичанск и из него контролируют военнослужащие России и Луганской Народной Республики. Перекрыта в том числе трасса Лисичанск – Артемовск.

Мирошник также сообщил, что в районе Лисичанского завода резино-технических изделий (РТИ) завершены мероприятия по зачистке промзоны и окружающих застроек. Противник предпринимал попытки покинуть Лисичанск в северо-западной части города, однако эти попытки не обернулись успехом.

28 июня офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко назвал Лисичанск последним форпостом украинских боевиков в регионе. Он сообщил, что на тот момент было освобождено 98% территории республики.

26 июня Мирошник сообщил о продвижении сил ЛНР с юга в сторону Лисичанска и пребывании их в промзоне. 25 июня стало известно, что союзные войска ЛНР и РФ освободили завод и шахту в городе. 24 июня в Минобороны России сообщили о блокировке Лисичанска с юга. При блокировании города с юга было также освобождено 11 населенных пунктов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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