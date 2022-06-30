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Посол сообщил об установлении контроля РФ и ЛНР над лисичанским НПЗ

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Фото: Google/Alex M
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Вооруженные силы России и Луганской Народной Республики (ЛНР) установили контроль над нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) Лисичанска. Об этом в четверг, 30 июня, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

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Он подчеркнул, что все значимые пути в Лисичанск и из него контролируют военнослужащие Россий и Луганской Народной Республики. Перекрыта в том числе трасса трасса Лисичанск — Артемовск.

«В промзоне предприятия перестрелки велись в течение нескольких дней, и сейчас украинские формирования полностью выбиты с территории завода. Боевики бежали, бросив укрытия и технику», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Мирошника.

Мирошник также сообщил, что в районе Лисичанского завода резино-технических изделий (РТИ) завершены мероприятия по зачистке промзоны и окружающих застроек. Противник предпринимал попытки покинуть Лисичанск в северо-западной части города, однако эти попытки не обернулись успехом.

28 июня офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко назвал Лисичанск последним форпостом украинских боевиков в регионе. Он сообщил, что на тот момент было освобождено 98% территории республики.

26 июня Мирошник сообщил о продвижении сил ЛНР с юга в сторону Лисичанска и пребывании их в промзоне. 25 июня стало известно, что союзные войска ЛНР и РФ освободили завод и шахту в городе. 24 июня в Минобороны России сообщили о блокировке Лисичанска с юга. При блокировании города с юга было также освобождено 11 населенных пунктов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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