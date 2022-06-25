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Союзные силы ЛНР и России вошли в Лисичанск
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Союзные войска ЛНР и ВС РФ освободили завод и шахту в Лисичанске

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Фото: РИА Новости/Геннадий Дубовой
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Подполковник народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в субботу, 25 июня, доложил о взятии союзными войсками Вооруженных сил России (ВС РФ) и ЛНР под контроль шахты и одного из заводов в городе Лисичанск.

Войска ЛНР и России наступают на Лисичанск. Онлайн спецоперации на Украине 25 июня

«На данный момент уже захвачена шахта, которая находится на территории города Лисичанск, а также наши подразделения зашли на так называемый желатиновый завод», — рассказал Марочко в беседе с «РИА Новости».

Ранее в этот же день сообщалось о том, что союзные силы вошли в Лисичанск, бои ведутся в черте города. Также отмечается, что силы ЛНР и РФ взяли под контроль один из заводов.

24 июня в Минобороны России сообщили, что соединения и воинские части группировки войск «Центр» ВС РФ под командованием генерал-полковника Александра Лапина блокировали Лисичанск с юга.

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, соединения и воинские части группировки войск «Центр» ВС РФ под командованием генерал-полковника Александра Лапина при блокировании Лисичанска с юга также освободили 11 населенных пунктов.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

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