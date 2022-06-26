Силы ЛНР добрались до промзоны Лисичанска

Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) продвигаются с юга в сторону Лисичанска и уже находятся в промзоне. Об этом 26 июня сообщил посол республики в РФ Родион Мирошник.

«Сейчас идет активно с юга операция в сторону Лисичанска. Лисичанск — главная доминирующая точка, это главная точка, которую надо убрать, чтобы в треугольнике стало спокойно. По последним данным, наши бойцы уже находятся в промзоне», — сказал он в программе «Соловьев Live».

Мирошник отметил, что на юге находятся Лисичанский завод резинотехнических изделий и Желатиновый завод.

«Сейчас наши бойцы уже на этих территориях, и они продолжают двигаться в сторону города», — заключил посол.

Еще днем ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что союзные силы республики и РФ вошли в Лисичанск и бои ведутся в черте города. Тогда же стало известно, что шахта в Лисичанске и один из заводов были взяты под контроль союзнических сил.

23 июня сообщалось, что силы ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. В тот же день союзные силы ЛНР и РФ разгромили украинских военных при попытке прорыва из котла на Лисичанском направлении.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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