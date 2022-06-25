Союзные силы ЛНР и России вошли в Лисичанск

Союзные силы Луганской Народной республики (ЛНР) и Вооруженные силы РФ вошли в Лисичанск, бои ведутся в черте города. Об этом в субботу, 25 июня, заявили в народной милиции ЛНР.

«Народная милиция с союзными силами Российской Федерации зашла в город Лисичанск, сейчас бои ведутся уже в городской застройке», — сообщил подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко «РИА Новости».

Также отмечается, что силы ЛНР и РФ взяли под контроль шахту в Лисичанске и один из заводов.

Ранее, 24 июня, в Минобороны России сообщили, что соединения и воинские части группировки войск «Центр» ВС РФ под командованием генерал-полковника Александра Лапина блокировали Лисичанск с юга.

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенант Игоря Конашенкова, соединения и воинские части группировки войск «Центр» ВС РФ под командованием генерал-полковника Александра Лапина при блокировании Лисичанска с юга также освободили 11 населенных пунктов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса.

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