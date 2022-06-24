Пушки замолчат: как в ДНР и ЛНР возрождают промышленность и театры

В Донецкой и Луганской народных республиках начинают возрождать промышленность и социальную инфраструктуру. Серьезную поддержку предприятиям Донбасса оказало решение президент РФ Владимира Путина признать продукцию ЛДНР и разрешить ей доступ на российский рынок. Например, на Алчевском металлургическом комбинате рассматривают планы расширения производства. Хотя еще недавно здесь месяцами не платили зарплату. Возрождается и Мариуполь — ставший печально знаменитым местный драмтеатр готовится к открытию нового сезона в сентябре. О том, как происходит восстановление экономики и культуры Донбасса — в репортаже «Известий».

Алчевский комбинат

В ДНР сразу бросаются в глаза дорожные знаки с русскими названиями, въездные стелы, окрашенные в цвета республиканского флага, с замененными в них буквами Z и V, автомобили с символикой спецоперации . Наша машина подъезжает к проходной Алчевского металлургического комбината. Здесь каждому выдают белую защитную каску. Пока я разбиралась, как спрятать под ней длинные волосы, сзади незаметно подошел рабочий комбината:

— Разрешите вам помочь, я сейчас вам хвостик соберу и подкручу каску, у меня дочка просто, я умею.

Загружаемся в машины и заезжаем на территорию огромного предприятия. Я впервые оказалась на таком заводе, и его масштабы поражают.

Алчевский металлургический комбинат — предприятие с полным технологическим циклом, одно из старейших в Луганской области. В прошлом году исполнилось 125 лет с момента запуска первой доменной печи. С его строительства началась история города.

Сейчас комбинат есть собственный парк локомотивов, гидроэлектростанция и коксохимическое производство. АМК входит в холдинговую компанию Южный горнометаллургический комплекс — ЮГМК.

Пушки замолчат Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

В Луганской и Донецкой республиках ЮГМК работает уже второй год. Компанию возглавляет Евгений Юрченко, который до недавнего времени был заместителем губернатора Воронежской области.

— Всего у нас восемь предприятий. Три работают в ЛНР, и пять — в ДНР. У нас трудоустроено 22 тыс. человек, — рассказывает «Известями» глава ЮГМК, — Особенность нашей компании, в том, что мы производим очень широкую номенклатуру продукции. От известняка, феросплавов и кокса до высокого передела — стальных изделий. Хотя экономическая ситуация в Донбассе не простая, все наши предприятия работают. Более того, сейчас количество наших работников только увеличивается. Пошел большой приток специалистов с освобожденных территорий, в том числе и с Мариуполя.

До появления ЮГМК невыплаты по заработной плате составляли семь месяцев. Только на Алчевском комбинате на погашение долгов по зарплате ушло 10 млрд рублей. Теперь ситуация ощутимо улучшилась.

— Мы смогли выйти на уровень зарплат, сопоставимый с южными регионами России. К примеру, средняя зарплата на Алческом комбинате сейчас порядка 47 тыс. рублей. А вот специалист высокой квалификации получает уже более 100 тыс., — говорит Евгений Юрченко.

Открытая Россия

Серьезную поддержку металлургическим предприятиям Донбасса оказало прошлогоднее решение Владимира Путина признать продукцию ЛДНР и разрешить ей доступ на российский рынок. Товары и услуги из ДНР и ЛНР допустили к госзакупкам и признали сертификаты товаров, выданные в республиках Донбасса.

— Россия для нас открыта, — продолжает Евгений Юрченко. — Вся логистика сейчас выстроена и поставка нашей продукции в Россию идет без всяких проблем.

Основное сырье для завода поступает также из России.

Пушки замолчат В доменном цехе Алчевского металлургического комбината Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

— С Курской магнитной аномалии и Кемеровской области, — уточняет глава комплекса. — Но мы надеемся, что освобожденные территории также подключатся к поставкам сырья для предприятий ЮГМК. Когда пушки перестанут стрелять, начнется восстановление социальной инфраструктуры, будут строиться дороги и восстанавливаться сооружения.

Путь развития, который обеспечит стабильный заработок, — это восстановление инфраструктуры.

— Давайте будем честными, на освобожденных территориях Донецкой и Луганской республик разрушения значительные, а мы находимся ближе всего к зоне конфликта, — добавил Евгений Юрченко. — И речь идет не только о металле. Огромное количество металлургического шлака пойдет на строительство дорог, также на пенобетон, на жилищное строительство. У нас огромный ГОК (горно-обогатительный комбинат. — «Известия») в Комсомольском рудоуправлении — сейчас он поставляет такое количество известняка, которое легко можно массово использовать в строительстве.

Облако в цехах

На предприятии несколько цехов. Сначала мы оказались в кабинете с большим экраном и различными датчиками — пост контроля доменной печи. Сейчас на комбинате круглосуточно функционируют две доменные печи, выпускающие около 7500 т чугуна в сутки. Основное железорудное сырье для них — агломерат и окатыши. Есть еще две печи, но сейчас они остановлены для капитального ремонта.

Размер доменной печи ошеломляет — это несколько десятков этажей. Взглянув вниз, я вижу поток ярко-алой расправленной руды — зрелище завораживающее и даже пугающее.

Затем идем следуем в самый центр комбината — кислородно–конвертерный цех. Только оказавшись за его воротами, понимаешь, где начинается настоящая заводская жизнь. Здесь чугун, выплавляемый доменными печами, перерабатывают в сталь. Сюда проведены железнодорожные пути, по которым ездят чугуновозы.

Пушки замолчат Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Направляемся в цех, где сталь превращают в листовой прокат. Здесь она из жидкого состояния переходит в твёрдое и приобретает определённую форму, размер и массу.

Большой брусок, называемый слябом, поступает на конвейер и проходит через прокатный стан, становясь тоньше, а в самом конце пути превращается в стальную ленту. В процессе охлаждения его поливают водой — в этот момент в цеху образуются красивые облака.

Кругом вообще настоящая магия — в полумраке летят искры, льется жидкий металл, в нос забивается пыль, а собеседников еле слышно из-за громких, пугающих неподготовленного человека звуков. Жарко так, что духота на улице показалась мне прохладой.

Мариупольский драмтеатр

На следующий день мы поехали в Мариуполь. Дорога проходила под военные песни — про солдатскую жизнь, победу, дружбу. Наш водитель сказал, что написаны они еще в 2014 году , но актуальны и сейчас.

Мы направляемся в центр к зданию камерной филармонии, в которое переехал Мариупольский театр, взорванный в марте украинскими националистами. Из открытого окна машины наблюдаю за городской жизнью.

О боях при первом взгляде и не вспоминаешь. Обращаю внимание на играющих с собакой детей, ожидающих общественный транспорт бабушек, на магазинные вывески. Еще чуть дальше вижу разрушенные здания. На некоторых домах белой краской написано «Дети» или «Не стрелять, живут люди».

Проехав руины бывшего Мариупольского драматического театра, подъезжаем к филармонии. Это красивое здание одно из тех, которое чудом уцелело в городе. Рядом разорвался снаряд и взрывной волной выбило стекла и витражи, украшавшие холл.

Труппа Мариупольского театра перебралась сюда. С 1 июня театр официально начал работу, удалось сохранить более 25% коллектива. Из уцелевших цехов бывшего здания перенесли часть уцелевшего реквизита, парики, театральную библиотеку.

Пушки замолчат Местные жители на площади у Донецкого академического областного драматического театра Фото: ТАСС/Владимир Гердо

— Порядка десяти человек из труппы готовы вернуться, недовольных нет, все хотят, чтобы театр жил, все настроены на открытие сезона, но дело в том, что еще стоит вопрос в плане жилья, — объясняет заместитель директора театра Александр Чайн.

Открытие театрального сезона запланировано на 10 сентября, эта дата выбрана не случайно — в этот день в 1943 году город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Театру было возвращено историческое название: «Мариупольский республиканский академический ордена «Знак почета» русский драматический театр» . Новый сезон откроют постановкой и несколькими эстрадными и танцевальными номерами.

За восстановление здания взялась группа строителей из Петербурга.

— Посмотрели большой зал и щитовую, сказали, нам все ясно, будем работать, — говорит один из них по имени Александр.