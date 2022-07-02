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До окружения ВСУ под Лисичанском российским войскам осталось 6 км

«РИА Новости»: до полного окружения украинских войск в Лисичанске остается 6 км
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Группировка российских войск «О» («Отважные») заняла населенный пункт Золотаревка и теперь готовится взять под контроль Белогоровку, что необходимо для полного окружения Лисичанска. Таким образом, войскам осталось пройти еще около 6 км, сообщает 2 июля «РИА Новости».

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На данный момент в Луганской Народной Республике (ЛНР) освобождена почти вся территория республики, за исключением только Лисичанска. За прошедшие трое суток российской армии удалось взять под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахту Матросская, желатиновый завод и населенный пункт Тополевка.

Ранее, в субботу, помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил, что более 2 тыс. представителей территориальной обороны националистов Украины остались в окруженном Лисичанске, защищая иностранных наемников.

30 июня Киселев сообщал о контроле союзных сил над 50% территории Лисичанска. По его словам, до полного освобождения города остались считаные дни.

1 июля посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что северные окраины Лисичанска находятся под полным контролем союзных сил Луганской Народной Республики и РФ. Он также добавил, что в городе вторые сутки продолжаются боевые действия. По словам посла, наступление ведется с четырех сторон.

В тот же день стало известно, что подразделения Народной милиции (НМ) ЛНР совместно с союзными силами освободили населенные пункты Приволье и Шипиловка. Также союзные силы России и ЛНР взяли под контроль поселки Спорное, Золотаревка и Белая Гора в Донбассе.

24 июня в Минобороны России сообщили о блокировке Лисичанска с юга. При блокировании города с юга было также освобождено 11 населенных пунктов.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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