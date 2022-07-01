МВД ЛНР сообщило о взятии под контроль еще трех населенных пунктов

Союзные силы России и Луганской Народной Республики взяли под контроль поселки Спорное, Золотаревка и Белая гора в Донбассе. Об этом сообщил 1 июля помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев в Telegram-канале.

«Союзные подразделения взяли под контроль населенные пункты Спорное, Золотаревка и Белая гора. Активно развивается наступление на Северск, куда из Лисичанска отходят украинские войска», — написал он.

В этот же день посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что Вооруженные силы РФ и луганские силовики ведут наступление на Лисичанск и продвижение внутри города с четырех направлений. Он добавил, что союзные войска зачистили близлежащие к Лисичанскому заводу резинотехнических изделий кварталы. Со стороны стекольного завода «Пролетарий» активно развивается наступление.

30 июня помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев подтвердил информацию о контроле союзных сил над 50% территории Лисичанска. По его словам, до полного освобождения города остались считаные дни. При этом он не исключил, что в дальнейшем националисты Украины начнут наносить удары по Лисичанску из других городов.

26 июня Мирошник рассказал о продвижении сил ЛНР с юга в сторону Лисичанска и пребывании их в промзоне. 25 июня стало известно, что союзные войска ЛНР и РФ освободили завод и шахту в городе. 24 июня в Минобороны России сообщили о блокировке Лисичанска с юга. При блокировании города с юга было также освобождено 11 населенных пунктов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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