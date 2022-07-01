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Посол ЛНР Мирошник сообщил о наступлении союзных сил на Лисичанск

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Фото: telegram/RVvoenkor
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Союзные силы Луганской Народной Республики (ЛНР) и Вооруженных сил РФ ведут наступление на Лисичанск и продвижение внутри города с четырех направлений, сообщил в пятницу, 1 июля, посол республики в Москве Родион Мирошник.

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«В пригороде Лисичанска с юга и востока большинство населенных пунктов уже под контролем союзных войск ЛНР и России. Сегодня они завершали зачистку на Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе в Верхнекаменке, в близлежащей Золотаревке и южном пригороде Лисичанска — Белой Горе. Там ситуация понятна и бесспорна в пользу освободителей», — написал он в Telegram-канале.

Мирошник добавил, что союзные войска зачистили близлежащие к Лисичанскому заводу резинотехнических изделий кварталы. Со стороны стекольного завода «Пролетарий» активно развивается наступление.

«На правом берегу Северского Донца после вчерашней переправы союзных подразделений сформирован широкий плацдарм с центром в районе вертолетной площадки. Оттуда достаточно широким фронтом они продвигаются в юго-западном направлении в сторону центра города. Навстречу им от участка ЖБИ и шахты Мельникова двигается другая группа союзных войск, сжимая тиски вокруг центральных районов Лисичанска», — описал он ситуацию.

Посол ЛНР уточнил: союзники обнаружили укрепленные районы с подземными переходами, где всё еще скрываются украинские боевики, в городе Новодружеске. По их позициям ведутся массированные удары артиллерии.

По словам Мирошника, лисичанскую группировку националистов разбивают с четырех направлений, оттесняя от крупных городских промзон.

30 июня помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев подтвердил информацию о контроле союзных сил над 50% территории Лисичанска. По его словам, до полного освобождения города остались считаные дни. При этом он не исключил, что в дальнейшем националисты Украины начнут наносить удары по Лисичанску из других городов.

26 июня Мирошник сообщил о продвижении сил ЛНР с юга в сторону Лисичанска и пребывании их в промзоне. 25 июня стало известно, что союзные войска ЛНР и РФ освободили завод и шахту в городе. 24 июня в Минобороны России сообщили о блокировке Лисичанска с юга. При блокировании города с юга было также освобождено 11 населенных пунктов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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