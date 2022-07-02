В Лисичанске выявили более 2 тыс. бойцов теробороны Украины на защите наемников

Более 2 тыс. представителей территориальной обороны националистов Украины остались в окруженном Лисичанске, защищая иностранных наемников, сообщил в субботу, 2 июля, помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

«Сейчас в Лисичанске и его окрестностях находятся порядка 2150 «одноразовых бойцов». Это те, которых здесь оставили насильно, — теробороновцы, которых пригнали из Львовской, Ровенской областей, из-под Одессы, из Днепропетровска, чтобы они защищали целое войско наемников», — цитирует его ТАСС.

Киселев добавил, что в ближайшие дни готовится полное освобождение Лисичанска.

Ранее, 1 июля, посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что северные окраины Лисичанска находятся под полным контролем союзных сил Луганской Народной Республики и РФ. Он также добавил, что в городе вторые сутки продолжаются боевые действия. По словам посла, наступление ведется с четырех сторон.

30 июня Виталий Киселев сообщал о контроле союзных сил над 50% территории Лисичанска. По его словам, до полного освобождения города остались считаные дни.

24 июня в Минобороны России сообщили о блокировке Лисичанска с юга. При блокировании города с юга было также освобождено 11 населенных пунктов.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».