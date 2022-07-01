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В ЛНР взяли под контроль северные окраины Лисичанска

Посол ЛНР в Москве Мирошник сообщил о взятии под контроль северных окраин Лисичанска
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Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон
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Северные окраины Лисичанска находятся под полным контролем союзных сил Луганской Народной Республики и РФ, заявил 1 июля посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Освобождены населенные пункты Приволье и Шипиловка. Спецоперация 1 июля 2022 года. Онлайн-трансляция
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«Как раз Шипилово, Приволье, да и туда я отнесу уже и Новодружеск — это как раз северные окраины города Лисичанска, которые уже, по сути, находятся под контролем союзных войск, и там идут уже зачистки. То есть они полностью контролируются нашими войсками», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

Он также добавил, что в самом Лисичанске продолжаются вторые сутки боевые действия. По словам посла, наступление ведется с четырех сторон.

Ранее в пятницу стало известно об освобождении от украинских боевиков населенных пунктов Приволье и Шипиловка. Также по информации Минобороны РФ, российские войска за последние несколько дней взяли под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий и Лисичанский желатиновый заводы, шахту «Матросская» и населенный пункт Тополевка.

30 июня помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил о контроле союзных сил над 50% территории Лисичанска. По его словам, до полного освобождения города остались считаные дни.

24 июня в Минобороны России сообщили о блокировке Лисичанска с юга. При блокировании города с юга было также освобождено 11 населенных пунктов.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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