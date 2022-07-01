Вооруженные силы России вышли к Лисичанску

Вооруженные силы России ведут наступление на Лисичанск и вышли непосредственно к городу. Об этом 1 июля сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«ВС РФ продолжают успешное наступление в районе Лисичанска. За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, Желатиновый завод, населенный пункт Тополевка. Союзные силы вышли непосредственно к Лисичанску», — сообщил Конашенков.

Он также отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут в данном районе большие потери. За последние сутки было убито 120 человек в Верхнекаменке и 70 в Верхнекаменском.

В Минобороны сообщили, что неудачи на поле боя провоцируют рост дезертирства в частях ВСУ и уклонение от участия в боевых действиях. В частности, был зафиксирован неорганизованный отход отдельных подразделений из Лисичанска.

«Командование всячески скрывает факты неукомплектованности подразделений. Так, в одном из батальонов 17-й танковой бригады, действующем в районе населенного пункта Новая Полтавка Донецкой Народной Республики осталось в строю не более 20% личного состава от штатной численности», — добавил Конашенков.

Также 1 июля посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что Вооруженные силы РФ и луганские силовики ведут наступление на Лисичанск и продвижение внутри города с четырех направлений. Он добавил, что союзные войска зачистили близлежащие к Лисичанскому заводу резинотехнических изделий кварталы. Со стороны стекольного завода «Пролетарий» активно развивается наступление.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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