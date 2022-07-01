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В ЛНР заявили об освобождении населенных пунктов Приволье и Шипиловка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Подразделения Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) совместно с союзными силами освободили населенные пункты Приволье и Шипиловка. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщает НМ ЛНР.

Освобождены населенные пункты Приволье и Шипиловка. Спецоперация 1 июля 2022 года. Онлайн-трансляция
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«Подразделения Народной милиции ЛНР совместно с союзными силами продолжают освобождать территорию Луганской Народной Республики от украинских оккупантов. Так, сегодня украинские националисты были изгнаны из населенных пунктов Приволье и Шипиловка», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что противник понес крупные потери в живой силе и технике.

Ранее в этот день помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что союзные силы России и ЛНР взяли под контроль поселки Спорное, Золотаревка и Белая гора в Донбассе.

В этот же день официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России ведут наступление на Лисичанск и вышли непосредственно к городу. Он пояснил, что за прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, Желатиновый завод, населенный пункт Тополевка.

В свою очередь Минобороны РФ заявило о потере ВСУ около 200 человек за сутки в районе Лисичанска.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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