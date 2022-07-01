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Украинская армия в районе Лисичанска потеряла около 200 человек за сутки

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Фото: Global Look Press/Rick Mave
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Минобороны России 1 июля заявило о потере Вооруженными силами Украины (ВСУ) около 200 человек за сутки в районе Лисичанска.

«Украинская армия в данном районе несет большие потери. Только в населенном пункте Верхнекаменка противник за сутки потерял более 120 человек убитыми, и в Верхнекаменском — 70», — отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

В Минобороны заявили, что неудачи ВСУ на поле боя провоцируют рост количества дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях. Так, ведомство зафиксировало неорганизованный отход отдельных подразделений ВСУ из Лисичанска.

Отставить позиции: украинские силы несут большие потери в Лисичанске
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Помимо этого командование ВСУ скрывает факты неукомплектованности подразделений, сообщил Конашенков. В частности, в одном из батальонов 17-й танковой бригады, действующем в районе Новой Полтавки Донецкой Народной Республики, осталось в строю не более 20% личного состава от штатной численности.

Ранее Министерство обороны сообщило о наступлении на Лисичанск и выходе непосредственно к городу. По словам Конашенкова, за последние трое суток были взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, Желатиновый завод, населенный пункт Тополевка.

30 июня украинский эксперт Александр Кочетков объяснил высокие потери ВСУ. По его словам, украинское командование не смогло найти выгодную стратегию из-за навязанной Россией тактики ведения боевых действий.

«Креативные контрнаступательные действия, какие-нибудь разгромные рейды по тылам русских, строить тривиально не на чем. Вот и приходится вести позиционные бои с неизбежно большими потерями», — пояснил он.

Ранее, 27 июня, замглавы министерства информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что ВСУ за время спецоперации России по защите Донбасса потеряли как минимум 50 тыс. человек убитыми. По его словам, большинство боеспособных и опытных подразделений ВСУ уничтожены или взяты в плен.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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