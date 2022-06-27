В ДНР назвали потери Украины за время спецоперации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время спецоперации России по защите Донбасса потеряли как минимум 50 тыс. человек убитыми. Об этом 27 июня заявил первый замглавы министерства информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов.

По его словам, большинство боеспособных и опытных подразделений ВСУ уничтожены или взяты в плен.

«Украина понесла колоссальнейшие потери: большинство боеспособных опытных подразделений уже погибли или находятся в плену», — отметил он.

Безсонов подчеркнул, что приведенные им цифры потерь ВСУ касаются всей линии фронта.

21 июня он рассказал, что с начала российской спецоперации по защите Донбасса погибли 30 тыс. украинских военнослужащих. В тот же день военный историк Никита Буранов в беседе с «Известиями» отметил, что украинская армия — это огромное войско плохо обученной пехоты. Цифры о потерях ВСУ он счел правдоподобными.

20 июня советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что армия страны с начала спецоперации потеряла около 10 тыс. человек убитыми. Что касается количества раненых, то их примерно в три раза больше, то есть порядка 30 тыс. военнослужащих, заверил он. По словам Арестовича, 96–98% раненых возвращаются к месту службы.

18 апреля в Минобороны РФ сообщали, что реальные задокументированные безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек.

25 марта первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской заявил, что с момента начала спецоперации Россия потеряла 1351 военнослужащего, еще 3825 получили ранения.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донбасса. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и Луганской Народной Республики.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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