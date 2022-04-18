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Минобороны РФ опубликовало списки погибших украинских военных и наемников

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Российское Министерство обороны в понедельник, 18 апреля, опубликовало списки погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса украинских военных и наемников.

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«На сегодня реальные задокументированные безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек. Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести», — сообщило ведомство в Telegram-канале.

В списках, составленных на украинском языке, указаны фамилия, имя и отчество, звание, должность, дата рождения, обстоятельства гибели и нахождение тела.

Среди погибших есть и старшие офицеры, в том числе подполковник Александр Гавришенко, погибший 4 марта во время боев в Мариуполе, а также подполковник Гаврушенко, причиной смерти которого указано «огнестрельное сквозное ранение средней трети левой голени, геморрагический шок III степени».

Согласно официальным данным Минобороны РФ, которые были представлены 25 марта, Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации потеряли 1351 военнослужащего, еще 3825 солдат получили ранения.

7 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал потери российской стороны трагедией для страны.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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