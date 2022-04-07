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Песков оценил потери России на Украине как значительные

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Потери России в ходе спецоперации по защите Донбасса являются трагедией для страны. Об этом в четверг, 7 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью британскому телеканалу Sky News.

Спецоперация в Донбассе 7 апреля. Текстовая трансляция
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«У нас есть значительные потери в войсках. И это огромная трагедия для нас», — заявил он.

Песков отметил, что Украина с 2014 года, после госпереворота, стала «антироссийской» и всё, что стало происходить с того момента в стране, было направлено против России.

Согласно официальным данным Минобороны РФ, которые были представлены 25 марта, Вооруженные силы РФ потеряли 1351 военнослужащего, еще 3825 получили ранения. Тогда первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской отметил, что ВС РФ продолжат плановое проведение спецоперации и доведут ее до конца.

7 марта Песков отмечал, что для прекращения спецоперации Киев должен выполнить требования Москвы, касающиеся нейтрального статуса Украины, а также признать Крым российским, а ДНР и ЛНР — независимыми государствами.

В середине февраля ДНР и ЛНР заявили об ухудшении обстановки в регионах по причине участившихся обстрелов со стороны украинских вооруженных сил. В связи с этим 21 февраля президент России Владимир Путин, отметив критический характер ситуации в ДНР и ЛНР, подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

24 февраля российский лидер объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса. Тогда Песков уточнял, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В Минобороны России также подчеркивали, что армия не наносила авиационных, ракетных или артиллерийских ударов по городам Украины. Гражданскому населению страны ничего не угрожает. Высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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