Украинская армия — это огромное войско плохо обученной пехоты, заявил во вторник, 21 июня, военный историк Никита Буранов в беседе с «Известиями».

Ранее в этот день первый заместитель главы министерства информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что с начала спецоперации России по защите Донбасса погибли 30 тыс. украинских военнослужащих.

По словам Буранова, эти цифры довольно правдоподобные и они представляют большое количество военнослужащих, однако сам характер ведения боевых действий делает это число не таким существенным для Вооруженных сил Украины (ВСУ).



«Тактика, которая похожа на тактику фестунгов (немецких городов-крепостей. — Ред.) на завершающем этапе Великой Отечественной войны. Сейчас они делают то же самое — сидят в заводах, гаражах, просто бесполезно гробят своих людей для того, чтобы выиграть время и сдержать наши наступающие части, а также чтобы получить какую-то передышку для тех, кто еще только готовится вступить в бой. Это просто огромное войско плохо обученной пехоты», — рассказал военный историк.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ARD заявил, что если поставки западных вооружений Киеву прекратятся, Украина продолжит противостоять России и будет «воевать лопатами».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, заметил, что правящая верхушка Украины разбежится за сутки без поддержки НАТО.

Ранее, 18 апреля, в Минобороны РФ сообщали, что реальные задокументированные безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек.

До этого, 25 марта, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской заявил, что с момента начала спецоперации Россия потеряла 1351 военнослужащего, еще 3825 получили ранения.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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