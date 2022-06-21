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В ДНР заявили о 30 тыс. погибших украинских военных с 24 февраля

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Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
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С начала российской спецопрации по защите Донбасса погибли 30 тысяч украинских военнослужащих. Об этом 21 июня заявил первый заместитель главы министерства информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов.

«У них погибших, по данным наших военных, причем даже неофициальным данным, <...> больше 30 тысяч. <...> Это не считая того, что у нас в плену уже, наверное, около 10 тысяч. Поэтому у Украины серьезные потери. Обычно на войне разница погибших и раненных где-то один к трем, один к четырем, поэтому если у них 30 тысяч сдохло, то раненных у них минимум под 90 тысяч», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев LIVE».

Накануне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинская армия с начала спецоперации потеряла около 10 тысяч человек убитыми. Что касается количества раненых, то их примерно в три раза больше, то есть порядка 30 тысяч военнослужащих, заверил он. По словам Арестовича, 96-98% раненых возвращаются к месту службы.

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