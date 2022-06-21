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В Госдуме предрекли развал правящей верхушки Украины без поддержки НАТО

В Госдуме заявили, что правящая верхушка Украины разбежится за сутки без поддержки НАТО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Правящая верхушка Украины разбежится за сутки без поддержки НАТО. Об этом во вторник, 21 июня, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«У вас счета в зарубежных банках. Семьи находятся за пределами Украины. Как только НАТО прекратит поставки оружия, на котором зарабатываете, и перестанет направлять наемников, все вы в течение суток разбежитесь», — написал он в своем Telegram-канале.

Таким образом спикер Госдумы прокомментировал недавние слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире телеканала ARD о том, что если поставки западных вооружений Киеву прекратятся, Украина продолжит противостоять России и будет «воевать лопатами».

19 июня генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не исключил, что конфликт вокруг Украины «может занять годы», но, несмотря на высокие затраты, НАТО не должен прекращать помощь Киеву.

15 июня он отметил, что в скором времени министры обороны НАТО объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи, в который войдет тяжелое вооружение и дальнобойная артиллерия.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что оружие, которое Запад поставляет Украине, будет расползаться по Европе и другим регионам. По ее словам, поставки вооружений Киеву приводят только к затягиванию боевых действий, новым жертвам среди мирного населения и способствуют формированию расширения черного рынка оружия.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что продолжающиеся поставки западного вооружения имеют только одну цель — затянуть как можно дальше конфликт. Кроме того, российский лидер подчеркивал, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников. Ранее в Кремле подчеркивали, что на спецоперацию данные поставки не повлияют.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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