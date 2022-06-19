Генсек НАТО предупредил о затяжном характере конфликта вокруг Украины

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в субботу, 18 июня, заявил, что союзники по блоку должны продолжать поддерживать Киев и быть готовыми к затяжному характеру конфликта вокруг Украины.

«Мы должны подготовиться к тому, что это может занять годы. Мы не должны прекращать поддержку Украины. Даже если затраты высоки — не только на военную поддержку, но и из-за роста цен на энергоносители и продукты», — отметил генсек НАТО в интервью Bild am Sonntag.

При этом Столтенберг подчеркнул, что альянс, продолжая оказывать военную помощь, не является частью конфликта.

«Мы помогаем стране, но мы не собираемся отправлять солдат НАТО на Украину», — заключил он.

Подобный тезис также выдвинул премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, Запад никогда не будет в безопасности, если «повернется спиной» к Украине. В то же время глава британского правительства признал «усталость» мира от Украины.

17 июня газета The Washington Post со ссылкой на американских официальных лиц сообщила, что Вашингтон и его союзники готовятся к продолжительному конфликту вокруг Украины. По их словам, администрация Белого дома намерена лишить Россию преимущества, увеличивая военную помощь Киеву, одновременно пытаясь ослабить разрушающие последствия конфликта для мировой экономики и возможного возникновения голода в ряде стран.

В тот же день посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу Newsweek заявил, что накачивание Украины вооружениями ведет к прямой военной конфронтации между США и РФ. По его оценке, планы по «санкционному удушению» Москвы не работают, а введенные ограничительные меры лишь ухудшают положение дел в экономике Соединенных Штатов.

27 апреля официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она подчеркнула, что такие действия приводят к гибели людей. При этом Москва отмечала, что на ход спецоперации западные поставки не влияют и все цели будут достигнуты.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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