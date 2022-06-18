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Джонсон признал усталость мира от темы Украины

Премьер Британии Джонсон: в мире появляется усталость от темы Украины
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Лондон продолжит поддерживать Киев, несмотря на появляющуюся усталость в мире от темы Украины. Об этом 18 июня заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает на своем сайте телеканал Sky News.

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«Мы должны донести до украинцев и всего мира, как сильно мы их поддерживаем и как важно, чтобы они добились успеха. Мы обеспокоены тем, что по всему миру начинает появляться небольшая усталость от этой темы», — отметил британский премьер.

Он отметил, что очень важно показать, что Лондон рядом с Киевом в долгосрочной перспективе, и предоставить Украине стратегическую устойчивость, в которой страна нуждается.

По его словам, российские войска продвигаются вперед, но поездки на Украину очень важны, особенно в критические моменты.

17 июня Джонсон прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров он предложил, в частности, запустить учебную программу для украинских сил, с возможностью обучения до 10 тыс. солдат каждые 120 дней. Предыдущий визит Джонсона в Киев состоялся 9 апреля.

15 июня глава минобороны Британии Бен Уоллес в ходе пресс-конференции в Осло сообщил о рассмотрении Великобританией возможности отправки Украине дополнительных противокорабельных ракет помимо уже обещанного оружия.

6 июня Уоллес объявил о том, что Великобритания отправит Украине реактивные системы залпового огня M270. Кроме того, страна планирует поставить украинской стороне управляемые ракеты M31A1 с дальностью 70 км для этих систем.

16 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подтвердила отправку Москвой всем странам, в том числе США, ноты по поводу поставок вооружения Украине. В Москве неоднократно отмечали, что поставки оружия Киеву ведут к эскалации украинского конфликта.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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