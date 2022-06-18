Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин заявил о необходимости развития отношений с Боснией и Герцеговиной
Мир
Дополнительные силы сирийской армии направлены на линию соприкосновения
Экономика
Специализирующийся на технике Apple магазин CStore может закрыться
Экономика
Глава ВТБ назвал доллар самым мощным оружием Запада
Мир
Скончался французский актер Жан-Луи Трентиньян
Авто
Глава «АвтоВАЗа» допустил выпуск заводом электросамокатов
Экономика
Финляндия запретила физлицам ввозить топливо из России
Мир
Британский премьер Джонсон снова прибыл в Киев
Экономика
Посол Бахрейна заявил о внедрении системы «Мир» в королевстве
Авто
Мантуров рассказал о планах возродить автобренды «Волга» и «Победа»
Мир
Армения поблагодарила Россию за содействие в урегулировании ситуации в Карабахе
Сюжет:

Джонсон предложил Зеленскому ускоренные курсы обучения солдат

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе визита в Киев предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому учебную программу для украинских военнослужащих, сообщила в пятницу, 17 июня, канцелярия главы британского правительства.

C тори не в радости: что ждет Бориса Джонсона после вотума доверия
И каковы шансы британского премьера остаться им на весь довыборный срок

«Великобритания может возглавить эпохальную программу, которая коренным образом изменит соотношение сил в борьбе, обеспечив Вооруженным силам Украины (ВСУ) стойкость, необходимую им для победы. Премьер-министр предложил запустить масштабную учебную программу для украинских сил, с возможностью обучения до 10 тыс. солдат каждые 120 дней», — говорится в сообщении.

В ходе предыдущей операции Orbital Великобритания обучила более 22 тыс. украинских военнослужащих с 2015 года. В рамках новой программы будет проводиться подготовка военнослужащих за пределами страны.

«Мой сегодняшний визит в разгар <спецоперации> направлен на то, чтобы послать ясное и простое послание украинскому народу: Великобритания с вами, и мы будем с вами, пока вы в конечном итоге не одержите победу. Когда украинские солдаты стреляют британскими ракетами в защиту суверенитета страны, они делают это также в защиту тех самых свобод, которые мы считаем основными», — сказал Джонсон.

По словам премьера Британии, он предложил Зеленскому новую программу военной подготовки для того, чтобы «задействовать самую мощную из сил — украинскую решимость победить».

«Каждый солдат проведет три недели на учебном курсе, изучая навыки ведения боевых действий на передовой, а также базовую медицинскую подготовку, основы кибербезопасности и тактику противодействия взрывам», — добавил он.

Предыдущий визит Джонсона в Киев состоялся 9 апреля. Встреча, на которой он обсудил в Зеленским вопросы оборонной помощи, проходила тет-а-тет.

Иностранные служащие с 2016 года помогают ВСУ вести боевые действия на территории Донецкой и Луганской народных республик. 24 мая администрация Литвы сообщила о намерении помогать Украине тренингами для украинских военных и инструкторов, а также лечить и принимать на реабилитацию солдат ВСУ.

11 мая Германия и Нидерланды запустили программу по обучению украинских военнослужащих эксплуатации гаубиц PzH 2000.

9 мая в Пентагоне допустили возможность увеличения числа инструкторов для обучения солдат ВСУ. Также стало известно, что США приступили к обучению украинских военнослужащих обслуживанию американских гаубиц, поставляемых Киеву.

22 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что спецслужбы стран НАТО под видом инструкторов из США, Великобритании и других государств участвуют в управлении боевыми действиями на Украине.

В Донбассе идет спецоперация РФ по защите мирных жителей, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Кремле объяснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022