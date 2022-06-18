Джонсон предложил Зеленскому ускоренные курсы обучения солдат

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе визита в Киев предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому учебную программу для украинских военнослужащих, сообщила в пятницу, 17 июня, канцелярия главы британского правительства.

«Великобритания может возглавить эпохальную программу, которая коренным образом изменит соотношение сил в борьбе, обеспечив Вооруженным силам Украины (ВСУ) стойкость, необходимую им для победы. Премьер-министр предложил запустить масштабную учебную программу для украинских сил, с возможностью обучения до 10 тыс. солдат каждые 120 дней», — говорится в сообщении.

В ходе предыдущей операции Orbital Великобритания обучила более 22 тыс. украинских военнослужащих с 2015 года. В рамках новой программы будет проводиться подготовка военнослужащих за пределами страны.

«Мой сегодняшний визит в разгар <спецоперации> направлен на то, чтобы послать ясное и простое послание украинскому народу: Великобритания с вами, и мы будем с вами, пока вы в конечном итоге не одержите победу. Когда украинские солдаты стреляют британскими ракетами в защиту суверенитета страны, они делают это также в защиту тех самых свобод, которые мы считаем основными», — сказал Джонсон.

По словам премьера Британии, он предложил Зеленскому новую программу военной подготовки для того, чтобы «задействовать самую мощную из сил — украинскую решимость победить».

«Каждый солдат проведет три недели на учебном курсе, изучая навыки ведения боевых действий на передовой, а также базовую медицинскую подготовку, основы кибербезопасности и тактику противодействия взрывам», — добавил он.

Предыдущий визит Джонсона в Киев состоялся 9 апреля. Встреча, на которой он обсудил в Зеленским вопросы оборонной помощи, проходила тет-а-тет.

Иностранные служащие с 2016 года помогают ВСУ вести боевые действия на территории Донецкой и Луганской народных республик. 24 мая администрация Литвы сообщила о намерении помогать Украине тренингами для украинских военных и инструкторов, а также лечить и принимать на реабилитацию солдат ВСУ.

11 мая Германия и Нидерланды запустили программу по обучению украинских военнослужащих эксплуатации гаубиц PzH 2000.

9 мая в Пентагоне допустили возможность увеличения числа инструкторов для обучения солдат ВСУ. Также стало известно, что США приступили к обучению украинских военнослужащих обслуживанию американских гаубиц, поставляемых Киеву.

22 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что спецслужбы стран НАТО под видом инструкторов из США, Великобритании и других государств участвуют в управлении боевыми действиями на Украине.

В Донбассе идет спецоперация РФ по защите мирных жителей, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Кремле объяснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

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