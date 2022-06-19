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Джонсон призвал союзников к дальнейшей поддержке Украины

Премьер Британии Джонсон призвал союзников готовиться к затяжному конфликту вокруг Украины
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей статье для газеты The Sunday Times, опубликованной в субботу, 18 июня, призвал западных союзников не расслабляться и продолжать поддерживать Украину, так как конфликт вокруг государства может носить затяжной характер.

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По словам главы британского правительства, Запад никогда не будет в безопасности, если «повернется спиной к доблестной Украине».

Кроме того, взволнованность у Джонсона вызвало сравнение президента РФ Владимира Путина — 9 июня российский лидер сопоставил нынешнюю эпоху со временами Петра I. Как отметил Путин, на долю современной России выпало «возвращать и укреплять», как происходило во времена правления императора.

По мнению главы британского кабмина, необходимо продолжать предоставлять Украине оружие, технику, боеприпасы. В ходе прошедших переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским он предложил, в частности, запустить учебную программу для украинских военных с возможностью обучения до 10 тыс. солдат каждые 120 дней.

«Правительство президента [Украины Владимира] Зеленского должно выплачивать зарплаты, содержать школы, доставлять [гуманитарную] помощь и начинать реконструкцию там, где это возможно. Это потребует постоянного финансирования и технической помощи, оказание которых нам нужно планировать на годы вперед», — подчеркнул британский премьер.

Также он развивать предложил развивать наземные маршруты экспорта украинского зерна в условиях блокады портов, чтобы помочь вывезти накопившиеся запасы.

Накануне премьер-министр Великобритании прибыл в Киев для встречи и обсуждения с президентом Украины вопросов, касающихся российской спецоперации по защите Донбасса. Предыдущий визит Джонсона в Киев состоялся 9 апреля.

В то же время читатели британской газеты Daily Express раскритиковали премьер-министра за поездку в Киев на фоне экономического кризиса в стране. По мнению комментаторов, политика больше интересуют проблемы других государств, нежели своего собственного.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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