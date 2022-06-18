Британцы раскритиковали Джонсона за визит в Киев

Читатели британской газеты Daily Express раскритиковали премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона за поездку в Киев на фоне экономического кризиса в стране.

По мнению комментаторов, политика больше интересуют проблемы других государств, нежели своего собственного.

«Трус. Ему гораздо проще посетить раздираемую конфликтами страну и пообещать ей мир, чем встретиться с лейбористами и обсудить уже нарушенные обещания», — написал пользователь с ником Percussion.

Другой пользователь отметил, что Великобритания в нынешних обстоятельствах не может позволить себе поддерживать Украину или любую другую страну.

«Он (Джонсон. — Ред.) должен направить всю свою «огневую мощь» на модернизацию Великобритании, снижение налогов, остановку шлюпок, отказ от безумной политики чистого нуля, короче говоря, на работу на благо британского народа. Вместо этого он выбирает возможность сфотографироваться на Украине», — заявил читатель с ником goldenoldie2017.

Джонсон прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 июня. Британский премьер написал в Twitter, что прибыл в Киев и рад вернуться, и прикрепил к сообщению свою фотографию с украинским лидером.

18 июня тысячи людей вышли на марш в центре Лондона, чтобы выразить протест против бездействия правительства Великобритании на фоне экономического кризиса. Люди жалуются на сокращение заработных плат и социальных выплат. Активисты потребовали от правительства и премьер-министра принять более решительные меры для поддержки населения.

16 июня банк Англии спрогнозировал ускорение инфляции в Великобритании до 11% к октябрю этого года. Отмечается, что повышение инфляции в октябре отражает более высокие прогнозируемые цены на энергию для домашних хозяйств.

10 июня глава Национального союза фермеров Майнетт Баттерс сообщила, что пищевая промышленность Великобритании оказалась на грани коллапса из-за роста стоимости энергоносителей на фоне антироссийских санкций. Кроме этого, по данным экспертов из NFU, высокая стоимость удобрения не позволит выращивать достаточно пшеницы для производства мучных изделий.

До этого, 16 мая, парламентский заместитель министра внутренних дел Великобритании Рэйчел Маклин заявила, что, если британцы испытывают сложности из-за повышения стоимости жизни, им следует перейти на более высокооплачиваемую службу или больше работать. Однако она отметила, что «это не сработает для людей, которые уже работают на трех работах».

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Так, например, ранее в апреле сообщалось, что из-за роста цен на энергоносители Великобритания рискует столкнуться с сильным падением уровня жизни.